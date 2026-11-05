El Rey mantiene un encuentro con el secretario general de Naciones Unidas

Encuentro del Rey con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, con ocasión de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. - CASA DE S.M. EL REY

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha recibido este jueves al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en el Palacio de La Zarzuela, según ha informado la Casa Real.

Durante el encuentro, ambos han intercambiado opiniones sobre la contribución de la Cumbre Iberoamericana al diálogo y la cooperación internacional, y han examinado la situación en Oriente Medio y en Ucrania.

Asimismo, Guterres ha expresado su profundo agradecimiento y reconocimiento por el firme compromiso de España con las Naciones Unidas y el multilateralismo.

La reunión, a la que ha asistido también la ministra de Defensa, Margarita Robles, se enmarca en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra en Madrid los días 4 y 5 de noviembre bajo el lema 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo'.

Las Cumbres Iberoamericanas son encuentros políticos donde los jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países iberoamericanos trabajan en una agenda de intereses comunes.

La de 2026 es la cuarta Cumbre Iberoamericana que organiza España tras las celebradas en Madrid (1992), Salamanca (2005) y Cádiz (2012). España asumió la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana de Naciones (SPT) en la Cumbre de Cuenca (Ecuador) de 2024.

El encuentro de este jueves se trata además de una de las últimas reuniones que mantendrá Felipe VI con Guterres, ya que éste dejará su cargo como secretario general de Naciones Unidas el próximo 31 de diciembre.