El Rey reivindica una "España abierta al mundo" y la "imagen de calidad y fiabilidad" que ofrecen sus marcas

1072165.1.260.149.20260324122556 El Rey Felipe VI durante la reunión del patronato de honor de la Fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas, en el Palacio Real de El Pardo, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), fundado en 1999, es - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha reivindicado que España es un país abierto al mundo que cuenta con un "extraordinario patrimonio de talento" y con marcas en múltiples sectores que ofrecen "una imagen de calidad, fiabilidad, modernidad y liderazgo" y ha animado a todos a contribuir a que cada día sea "más querida y respetada".

Así lo ha hecho durante la entrega en el Palacio de El Pardo de las acreditaciones a los nuevos Embajadores Honorarios de la Marca España, un reconocimiento que otorga el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), con el beneplácito del Ministerio de Asuntos Exteriores, a personas que contribuyen con su trabajo y prestigio a mejorar o generar una imagen positiva de España.

"En un contexto internacional marcado por profundas transformaciones económicas y geopolíticas, la imagen de un país adquiere un peso y una importancia, un valor aún mayor", ha sostenido el Rey, agradeciendo la labor que realiza el Foro para fortalecer la presencia de las empresas españoles en el exterior.

España, ha dicho el monarca, cuenta con "un extraordinario patrimonio de talento y con un amplio tejido de marcas líderes en numerosos sectores que, con su trabajo diario, transmiten una imagen de calidad, fiabilidad, modernidad y liderazgo".

"Vosotros encarnáis ese espíritu abierto y creador que define a nuestro país", ha subrayado, dirigiéndose a los nuevos embajadores honorarios.

En su undécima edición los reconocidos han sido Ana José Varela, directora financiera de la OCDE (Relaciones Internacionales); Antonio Huertas, presidente de Mapfre (Gestión Empresarial); Diego González Rivas, cirujano torácico (Acción Social); Jaume Plensa, artista plástico y escultor (Arte y Cultura); Carme Ruscalleda, chef (Turismo y Gastronomía); Susana Rodríguez Gacio, la médico y bicampeona paralímpica de triatlón (Deportes), y Regina Llopis, matemática y doctora en IA (Ciencia e Innovación).

ESPAÑA ABIERTA AL MUNDO

"Cada uno representa una faceta de la España contemporánea: una España que investiga y crea, la que emprende y compite, la que imagina y construye; una España abierta al mundo y consciente de que su mayor riqueza reside en su pueblo, sus ciudadanos", ha reivindicado Felipe VI, para quien "la imagen de un país es la suma de las contribuciones de muchos actores".

Los embajadores honorarios conforman "una valiosa red de talento y compromiso que afianza nuestra reputación en el mundo", ha resaltado, incidiendo en que en última instancia "la Marca España es una obra colectiva a la que todos podemos contribuir de muchas maneras, con talento, trabajo y tesón".

Así las cosas, ha concluido su intervención animando a todos a tener presente "esta realidad como una oportunidad ilusionante y relevante", a tomar a los embajadores honorarios como "ejemplo" y a ayudar a que España "sea cada día más querida y respetada".

En nombre de la nueva promoción ha tomado la palabra Antonio Huertas. "Los embajadores estamos llamados a liderar desde nuestra visibilidad y de nuestro ejemplo este movimiento colectivo que recuerda que la verdadera grandeza de España surge cuando trabajamos unidos, guiados por los valores que nos identifican y que nos hacen fuertes", ha sostenido.

"Nuestra misión es dar voz a lo mejor de nuestro país, amplificar lo que nos une, generando orgullo entre los españoles y transmitiendo confianza al mundo", ha defendido el presidente de Mapfre, para quien "las generaciones más jóvenes necesitan que les abramos camino y que caminemos también a su lado".