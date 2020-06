Los Reyes se reúnen con galardonados de los Premios FPdGi que se prevén entregar en otoño

La princesa Leonor se dirige en catalán a los premiados: "Espero que nos veamos pronto"

GIRONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía se han reunido telemáticamente este viernes con cuatro de los galardonados con los Premios Fundación Princesa de Girona (FPdGi) 2020, una iniciativa organizada ante la imposibilidad de celebrar la ceremonia de entrega, que se prevé para otoño.

Se han reunido, durante una hora con el director de cine Guillermo García López (Premio de Artes y Letras), la emprendedora Pepita Marín Rey-Stolle (Premio de Empresa), el químico Ruben Darío Costa (Premio de Investigación) y el innovador tecnológico Guillermo Martínez (Premio Social). Han estado acompañados por el presidente y la directora de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil y Monica Margarit, respectivamente.

La princesa Leonor, presidenta de honor de la Fundación, ha asegurado, en un breve discurso en catalán dirigido a la fundación y los premiados, que era una pena que este año no se hubiese podido celebrar la entrega de premios en sus fechas y participar en las actividades que se organizan alrededor: "Espero que nos veamos pronto", ha finalizado.

Este es el segundo año consecutivo que los Reyes no acuden a Girona en junio para esta entrega de premios. La última vez fue en 2018, en un acto al que no asistió ningún representante de la Generalitat de Quim Torra y que tuvo que desplazarse desde la capital de la provincia hasta Vilablareix, al centro de ventos del Celler de Can Roca, porque el ayuntamiento gerundés no cedió el Palacio de Congresos.

En 2019, con motivo del décimo aniversario de la Fundación, se cambió el acto de entrega de premios de junio a noviembre y se trasladó a Barcelona, de nuevo sin el Govern y con manifestaciones independentistas en la ciudad. Este viernes, en su videoconferencia con los premiados, el jefe de Estado ha repetido su deseo de celebrar la ceremonia cuando se pueda.

En un encuentro telemático posterior con medios, Martínez, García y Costa han coincidido en destacar el empuje y plataforma que supone recibir un premio de estas características: "Una bocanada de aire fresco", ha señalado García, quien se ha convertido en el primer galardonado del ámbito del cine.

Unos premios que han estado marcados también por la pandemia del coronavirus, sobre la que los tres premiados también han reflexionado. Guillermo Martínez ha explicado que durante la pandemia con su proyecto Ayudame3D ha desarrollado máscaras, de las que ha llegado a distribuir junto a otros 'makers' más de 12.000, y ha afirmado que de cara al futuro quiere seguir ayudando con sus dispositivos a gente que no puede permitirse prótesis impresas en 3D.

El químico Rubén Costa ha afirmado que el Covid-19 ha aportado un aspecto positivo a la ciencia como han sido las plataformas de intercambio de información entre científicos, una forma de trabajar "única" que espera que se mantenga en el futuro.

Por su parte, el cineasta Guillermo García, que obtuvo un Goya al mejor documental con 'Frágil equilibrio', ha subrayado que la industria del cine se ha visto afectada por la pandemia, que será necesario apoyo y unión para sobrellevar la situación, y ha confiado en que las películas futuras sepan recoger la "sensibilidad" que ha provocado la situación.

"LLEGAR A MUCHA GENTE"

La directora general de la Fundación Princesa de Girona, Mònica Margarit, ha recordado que el acto de entrega de los galardones se celebra tradicionalmente en estas fechas, pero que debido a la pandemia del nuevo coronavirus se ha retrasado hasta el último trimestre de este año: "Esperamos que se pueda celebrar antes de final de año".

También está por decidir dónde se celebrará el acto de entrega y el formato, y ha explicado que se está trabajando en un formato para "llegar a mucha gente" aunque dependerá de la situación sanitaria y sus restricciones.

Coincidiendo con esta jornada preparatoria, la Fundación Princesa de Girona ha lanzado este viernes la convocatoria para 2021, que estará abierta hasta el 30 de octubre en las categorías de artes y letras, empresa, investigación científica y social, mientras que en el caso del premio internacional se alargará hasta el 30 de noviembre; todos ellos están dotados con 20.000 euros.