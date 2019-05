Rivera asegura a los catalanes no nacionalistas que Ciudadanos será su voz en las instituciones

Publicado 10/05/2019 15:04:10 CET

Arrimadas responde a los que en Cataluña se alegran de su marcha a Madrid: "Si se creen que nos van a callar, no nos conocen"

MANRESA (BARCELONA), 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha prometido este viernes que la formación naranja va a ser la voz de los catalanes no nacionalistas en las instituciones, y les ha pedido el voto en las elecciones municipales y europeas del próximo 26 de mayo para defender "la libertad y la unión" de todos los españoles.

Lo ha dicho en un acto electoral en el primer día de campaña, celebrado en la plaza Sant Domenec de Manresa (Barcelona), en cuyo Ayuntamiento Cs tiene dos concejales.

Según ha recordado, cientos de personas rodearon el cuartel de la Guardia Civil en esa localidad en septiembre de 2017, tras una manifestación a favor del referéndum del 1 de octubre. Además, colocaron una 'estelada' en la fachada del edificio y causaron destrozos en un vehículo patrulla.

"Algunos no respetan la libertad. Rodean cuarteles de la Guardia Civil, quieren echar a los servidores públicos, no respetan nuestros símbolos, ni que hablemos catalán y castellano", ha denunciado.

A continuación, se ha dirigido a los catalanes "constitucionalistas" que quieren "seguir siendo españoles y europeos": "Que sepáis que no estáis solos, que os vamos a defender aquí, en el Ayuntamiento, en el Parlament y en el Congreso de los Diputados".

"FRENAR A SÁNCHEZ Y A SUS SOCIOS"

Les ha pedido que se movilicen y el día 26 voten a Ciudadanos "por la libertad y la unión de todos los españoles" y para que el partido naranja pueda ser el "contrapeso" a un Gobierno nacional de Pedro Sánchez respaldado por Unidas Podemos y por formaciones independentistas.

"Necesitamos un gran resultado en las elecciones municipales, autonómicas y europeas para frenar a Sánchez y a sus socios", que "quieren machacar a las clases medias con impuestos", y también al independentismo que pretende "saltarse las leyes", ha subrayado, expresando su convencimiento de que Cs va a aumentar su presencia en los Ayuntamientos de Cataluña.

"Ahora, Cataluña está más fuerte que nunca en Ciudadanos, Cs está más fuerte que nunca en Cataluña y la voz de Cataluña en el Congreso", ha indicado sobre el incremento de 32 a 57 diputados en las pasadas elecciones generales.

En este contexto, ha destacado que, "a pesar del descalabro del PP" en las urnas, hay un partido "de centro, liberal, reformista y constitucionalista" que va a hacer una oposición "firme" frente al Ejecutivo de Sánchez y "leal con los españoles".

REUNIÓN CON GUARDIAS CIVILES

En el acto de Manresa, Rivera ha estado acompañado por el secretario general de Cs, José Manuel Villegas; la portavoz de la Ejecutiva, Inés Arrimadas; el portavoz en el Parlament, Carlos Carrizosa; la diputada en la Cámara catalana y portavoz en el Senado, Lorena Roldán; y el candidato a la Alcaldía de ese municipio, Andrés Rojo.

Allí se han reunido con varias asociaciones de guardias civiles (AUGC, ASES-GC, AEGC y APROG), y el líder de la formación naranja les ha trasladado su agradecimiento por defender "el Estado, la democracia, la seguridad y la libertad" en Cataluña pese al "acoso" de algunos independentistas.

Además, se ha comprometido con ellos a impulsar una ley que equipare los sueldos de los policías nacionales y los guardias civiles con los de los efectivos de los Mossos d'Esquadrea y la Ertzaintza. "Basta de injusticias", ha manifestado.

LOS QUE "BERREAN" NO SON "LA CATALUÑA REAL"

Durante la intervención de Rivera, un hombre que se encontraba en la plaza le ha gritado que no es catalán, a lo que el presidente de Cs le ha contestado: "Yo soy catalán, y más que usted porque defiendo la libertad y usted no la respeta".

Sobre los que intentan "acallar" un acto político, ha dicho que "como no tienen argumentos, gritan y no hablan; como no tienen ideas, insultan y no respetan". "Esta es la realidad que vivimos en Cataluña cada día, gente hablando en libertad y gente insultando e intentando boicotear", ha asegurado.

En su opinión, aquellos que "berrean" no se parecen a "la Cataluña real", representada por gente que "trabaja, cumple la ley y quiere ser española y europea". "Somos mayoría, mal que les pese", así que "hartaos de paciencia, porque vamos a ganar", ha afirmado sobre los próximos comicios.

Aunque Rivera ha eludido comentar con detalle los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de Cataluña, porque cree que son objeto de "manipulación" por parte de la Generalitat, ha resaltado el giro que muestra.

"Que ellos mismos digan que hay menos gente apoyando la independencia es un síntoma. Los propios políticos separatistas sabrán lo que está ocurriendo", ha apuntado. Según el CEO, los catalanes que se oponen a la independencia (48,6%) superan a los partidarios (47,2%) por primera vez desde junio de 2017.

PANCARTA CONTRA ARRIMADAS

Por su parte, Arrimadas ha respondido a un grupo de personas que se habían congregado en la plaza Sant Domenec con una pancarta en la que habían escrito "Buen viaje, Inés, hasta nunca", en referencia a su salida del Parlamento de Cataluña, donde ha sido la líder de la oposición, para ocupar un escaño en el Congreso.

"Si se creen que nos van a callar y que nos van a echar de nuestra tierra, no nos conocen. Estamos acostumbrados a estos ataques totalitarios, los hemos sufrido en nuestros actos y en nuestra propia casa, pero nos dan más fuerza, nos demuestran lo necesarios que somos", ha indicado, asegurando a los manresanos no nacionalistas que Cs les representará en las distintas instituciones.

Por último, Rivera se ha referido a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de inadmitir el recurso presentado por Cs contra la candidatura del expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, todos ellos fugados de la causa del 'procés', a las elecciones europeas.

"Nosotros no somos como Puigdemont, no trituramos las sentencias" judiciales, "las respetamos y las acatamos", ha declarado, aunque ha insistido en que es "una vergüenza" que quien "ha dado un golpe de Estado y ha intentado romper la convivencia" en Cataluña pueda cobrar un sueldo público.