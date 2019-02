Rivera se compromete ante los afiliados de Ciudadanos a buscar un Gobierno sin populistas ni separatistas

Publicado 26/02/2019 20:32:32 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este martes a los afiliados del partido que le voten en las primarias como candidato del partido a la Presidencia del Gobierno para poder encabezar un proyecto "liberal, moderno" y que no dependa de los partidos que quieren "liquidar la democracia", con el fin de abrir una etapa de "esperanza e ilusión" en España con un Gobierno sin separatistas ni populistas.

En las elecciones generales del 28 de abril "nos jugamos poner el futuro de España en manos de quienes creemos en España o en manos de los que solo trabajan para destruirla", ha escrito en una carta publicada en su página de Facebook con motivo de las primarias programadas para los días 8 y 9 de marzo. "Nos jugamos continuar por el camino de bipartidismo + nacionalismo que llevamos transitando 40 años o apostar por un cambio de rumbo", ha añadido.

Rivera se ha comprometido a luchar por un país "donde no haya privilegios para nadie y donde los nacionalistas no decidan por todos", y "donde el Gobierno defienda la Constitución, la nación, la libertad y la igualdad y no se alíe con los separatistas y populistas", ha indicado.

Según ha explicado a la militancia, se presenta a las primarias de Ciudadanos con el convencimiento de que el proyecto que encabeza es "el que más conviene" al país y con la esperanza de poder promover "un cambio histórico a mejor" en la democracia española.

Su aspiración es representar, como candidato de Cs a la Moncloa, "un proyecto de futuro y comprometido con los valores constitucionales", después de "una legislatura perdida" para impulsar reformas que se necesitan "urgentemente" en ámbitos como la educación, el empleo, la innovación, la justicia, las pensiones o la regeneración democrática.

SE AGOTA LA ESPAÑA BIPARTIDISTA

El líder de la formación naranja también ha resaltado el "gran equipo" que tiene detrás, "formado por personas brillantes que han pasado por el sector público o el sector privado, que combinan juventud y experiencia que comparten unas enormes ganas de trabajar por su país". "Los mejores para transformar España", ha concluido.

"No os pido que me sigáis, os pido que me acompañéis. Os necesito a todos para que podamos abrir esa nueva etapa de esperanza e ilusión que estoy convencido de que anhelamos una gran mayoría de españoles", ha manifestado, convencido de que "se agota la España bipartidista, la de la corrupción, las alianzas con los nacionalistas" y la que pierde oportunidades de futuro.