Rivera considera "preocupante" la subida del paro en agosto y alerta de la "podemización" de la economía española

Publicado 04/09/2018 12:16:32 CET

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha expresado este martes su "preocupación" por los datos del paro del mes de agosto que muestran un aumento de 47.047 personas. Ante lo que considera un "frenazo" de la economía, ha alertado de que el Gobierno de Pedro Sánchez siga el dictado de Podemos con una subida de impuestos.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en agosto en 47.047 personas en relación con el mes anterior, con lo que acaba con una sucesión de seis meses consecutivos a la baja. Mientras, la Seguridad Social perdió en este mismo mes una media de 202.996 afiliados (-1,07%) respecto al mes anterior.

Rivera, en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, ha mostrado su "sorpresa" con estos datos alegando que agosto es un mes en el que "crece el empleo por motivos obvios". "Es cuando la potencia turística que es España más crece", ha indicado.

Así ha calificado de "preocupante" el "frenazo" que vive la economía española y ha avisado de lo que considera una "podemización" de la economía, que a su juicio pretende aplicar Sánchez.

"Que Podemos marque la línea económica en un momento delicado es un error, no puede marcar con subidas de impuestos ni machacando a la clase media. No estamos de acuerdo con impuestos con motivos ideológicos", ha subrayado el líder 'naranja'. "No vamos a apoyar subidas de impuestos, queremos que la clase media respire", ha añadido.