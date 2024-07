Robles afirma que Europa "ha perdido liderazgo" y pide "recuperarlo" ante la imprevisibilidad de las elecciones de EEUU

Llama la atención sobre la influencia de China y Rusia en el Sahel



MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes que Europa "ha perdido el liderazgo" en materia de seguridad y defensa, por lo que ha hecho un llamamiento para "recuperarlo" ante lo que pueda ocurrir en las elecciones de Estados Unidos, previstas para noviembre, habida cuenta de que el país norteamericano ha ostentado la autoridad en este campo en el marco de la OTAN.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se enfrenta al expresidente Donald Trump, favorito en las encuestas, en noviembre. Los postulantes se vieron las caras el jueves en un debate electoral en el que el actual mandatario no hizo un buen desempeño, lo que ha generado que diversas voces hayan aludido a un posible reemplazo del candidato demócrata.

En la inauguración del curso de verano 'Tendencias geopolíticas. ¿Existe un sur global?' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Robles ha afirmado que Europa "ha perdido el liderazgo y tiene que recuperarlo", poniendo el foco en los campos de la seguridad y defensa. "Es muy importante que Europa tenga un liderazgo en materia de seguridad y defensa, sobre todo porque no sabemos qué puede pasar en Estados Unidos", ha señalado la titutlar de la cartera de Defensa.

En esta línea, ha puesto en valor la importancia de la industria de defensa y cree que "es bueno" que la sociedad sea consciente de que "hay una necesidad de proteger los valores occidentales y la democracia", que ha recordado la guerra de Ucrania. Así, ha recalcado que España hace "una apuesta clara e inequívoca" para invertir en defensa, que es invertir "en seguridad, paz y puestos de trabajo".

Durante su intervención, la ministra ha valorado la situación geopolítica como "complicada" y ha recordado que en el mundo hay 56 conflictos declarados. "Desde cualquier perspectiva de personas que son conscientes de la realidad eso no nos puede ser ajeno", ha indicado.

Sobre todo, ha reflexionado sobre el concepto de democracia y se ha preguntado si el que tienen los países occidentales "es trasplantable a otras zonas del mundo", con especial énfasis en el sur global. En muchos de esos países, ha señalado, la democracia "no existe".

LA INFLUENCIA DE CHINA Y RUSIA EN EL SAHEL

Así, Robles ha llamado la atención sobre la influencia de China y Rusia en países del Sahel, que ganan terreno ante el "abandono" de la Unión Europea (UE) a la región. Ha puesto el ejemplo del fin del mandato de la misión europea en Malí a mediados de mayo, un hueco que el bloque deja en favor de los mercenarios rusos del Grupo Wagner. Mientras Rusia extiende su influencia en África en el plano militar, China lo hace en el campo económico, ha explicado.

"He tenido algún debate en clave positiva con dirigentes africanos y son muy críticos hacia Europa, han encontrado en China y Rusia lo que no han encontrado aquí", ha desvelado la ministra, que ha citado en particular a una ministra africana, sin desvelar el país, que le había dicho que "Europa les ha abandonado y Rusia les está apoyando".

"¿Hasta qué punto pueden convivir unos países con un concepto de democracia y otros que no tienen el mismo concepto, que sea una autocracia como la de (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin?", se ha preguntado, antes de pedir al auditorio una reflexión sobre este asunto. Eso sí, ha asegurado que "ningún país europeo puede ir a África a imponer sus valores".

Por lo tanto, Robles ha querido dejar claro que el mensaje que ha querido mandar es que el contexto geopolítico actual es "muy difícil" y ha rechazado que mencionar que hay 56 conflictos abiertos "no es alarmista, es realista", después de la polémica por sus palabras sobre la guerra de Ucrania. Dijo que Putin es una "amenaza total absoluta", lo que le valió críticas por "alarmismo" que ella ya rechazó en su momento.