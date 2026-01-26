Robles comparece en el Congreso para exponer el posible despliegue de tropas españolas en Ucrania y Groenlandia

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una comsiión del Congreso - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

Los socios de izquierda del Gobierno recelan de enviar militares a esos nuevos escenarios, que requerirían de aval parlamentario

MADRID, 26 Ene. (OTR/PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece este lunes a petición propia en la Comisión de Defensa del Congreso para informar del desarrollo de las misiones en el exterior, pero todo apunta a que la oposición le pedirá que explique también las intenciones del Ejecutivo en relación con un eventual despliegue de tropas españolas en Ucrania y Groenlandia.

La hipotética misión de paz en suelo ucraniano, concebida como un mecanismo para supervisar la paz en el país europeo y que, según el Gobierno, debería conformarse bajo el paraguas de la OTAN, la UE o la ONU, está en una fase muy embrionaria aún. El primer paso es que Rusia y Ucrania firmen un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra.

El Ministerio de Defensa ha precisado que, de hecho, el mandato de la operación y los límites de la participación de la treintena de Estados que han expresado interés constaría en ese acuerdo. Las partes parecen haberse alejado de suscribirlo, y todavía quedan muchos interrogantes por resolver, principalmente relacionados con cesiones territoriales y garantías de seguridad.

Al tratarse de una nueva misión, la participación de tropas españolas requeriría la aprobación en el Congreso, aunque el Gobierno no descarta la opción de eludir la autorización de las Cortes alegando que la misión militar tiene interés nacional. En todo caso, y dado que aún no ha concluido la guerra, el Ejecutivo todavía no pedirá apoyo a los grupos parlamentarios. Por el momento, el despliegue militar en Ucrania no cosecha el entusiasmo de los partidos, incluyendo varios socios del Gobierno.

Podemos ya ha trasladado su negativa a apoyarlo y la misión levanta las suspicacias de partidos de la izquierda, como el BNG y Bildu. Ante la falta de apoyo de los socios habituales, Sánchez está obligado a mirar al PP, que no ha despejado qué decidiría llegado el momento, aunque el Ejecutivo ya ha dicho que le gustaría contar con los 'populares'.

Sánchez iba a iniciar la ronda de consultas a los grupos parlamentarios del Congreso, excepto a Vox, el lunes con el presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, el accidente de Adamuz (Córdoba), que ha dejado más de cuarenta fallecidos y más de cien heridos, obligó a aplazar las reuniones.

ESPAÑA ESTARÁ DONDE LA NECESITEN LOS ALIADOS

Tampoco hay una decisión tomada en cuanto a Groenlandia, territorio que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere anexionarse alegando razones de "seguridad" frente a China y Rusia. El mandatario estadounidense ha afirmado que hay un acuerdo con la OTAN sobre este territorio asociado a Dinamarca, aunque por el momento se desconocen los términos del mismo.

El despliegue de tropas españolas se había planteado en el marco de una misión de reconocimiento inscrita en un ejercicio militar danés en el que participaban Francia, Suecia, Alemania y Noruega.

Fuentes de Defensa precisaron que sería un número pequeño de militares, y que España siempre cumplirá con las demandas de la OTAN. Este envío de tropas, al contrario que el de Ucrania, no tendría que pasar por el Congreso al tratarse de la participación en unas maniobras en territorio aliado, algo muy común.

Sánchez afirmó este jueves, tras la reunión informal del Consejo Europeo celebrada por la tensión entre Washington y la UE, que los Veintisiete están preparados para defender su soberanía ante acciones unilaterales y "coacciones" de la Administración Trump, aunque no hizo referencia a ese despliegue en concreto.

El Gobierno incide en que si un socio de la OTAN tiene dudas respecto a algún flanco de la Alianza, como podría ser el Ártico, tiene derecho a plantearlas, como hizo España con el flanco sur. Sus inquietudes quedaron plasmadas en concepto estratégico, la hoja de ruta adoptada por los aliados en la cumbre de Madrid de 2022. En esos términos se pronunció Sánchez esta semana, subrayando que la OTAN puede articular misiones que den respuesta a esa preocupación de un país aliado.

Actualmente, España cuenta con cerca de 4.000 militares desplegados en 17 misiones en el exterior y en 2026 ostentará el liderazgo de la operación 'Atalanta' contra la piratería en Somalia y la misión de la OTAN en Irak.