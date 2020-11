Robles cree que con la salida de Trump las relaciones trasantlánticas "salen ganando" y se abre "una nueva etapa"

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que el cambio de administración en Estados Unidos, tras la victoria del candidato demócrata Joe Biden, va a mejorar las relaciones trasatlánticas de Estados Unidos con Europa y con España y que, por tanto, se abre una "nueva etapa" en la que la relación bilateral desde el diálogo entre iguales.

Para Robles, la victoria de Biden ha puesto de manifiesto que cuatro años de mandato de Trump, polarizando la sociedad, descalificando, poniendo en riesgo las instituciones, el propio sistema democrático ha reaccionado.

En declaraciones en Antena3 recogidas por Europa Press, ha manifestado que en su opinión el resultado electoral estadounidense revela que "está claro que la gente no quiere confrontación, no quiere polarización", aunque es verdad que hay gente que quiere que siga Donald Trump en la Presidencia de Estados Unidos. "Es un mensaje de que no es buena la división, que es bueno trabajar unidos, en la línea que decía Biden", ha apuntado.

Asimismo, ha recordado la visita que Biden, en calidad de representante de la administración Obama, realizó a España en 2010, cuando pidió "expresamente" visitar la brigada paracaidista para dar las gracias a los soldados españoles que habían estado en Afganistán luchando por la paz. "Eso es muy importante poner en valor el esfuerzo que pone España por la paz y el esfuerzo que siguen realizando los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas españolas, también en Afganistán", ha añadido.

En ese contexto, cree que con la salida de Trump de la Casa Blanca a partir del mes de enero, las relaciones trasatlánticas y el multilateralismo salen, "sin ninguna duda, ganando con Biden" y que el cambio de administración va a representar "una nueva etapa".

Para Robles, las reuniones a las que iba Donald Trump, eran reuniones "muy contrarias a la OTAN, muy America First" porque no se daba cuenta el mandatario estadounidense de que "el mundo tiene una serie de agresiones que existen". "Creo que es importante este nuevo cambio", ha apostillado.

Respecto a España, también valora que Estados Unidos siempre ha sido un aliado con el que hay que trabajar y cooperar en la defensa del mundo, pero espera que ahora se abra una nueva etapa de diálogo pero "no de subordinación".

La ministra ha expuesto que el Gobierno de España "siempre" ha entendido que las relaciones con Estados Unidos han de ser "de igual a igual" y, aunque evidentemente se trata de una potencia mundial, en lo que respecta a España, seta tiene que defender "sus intereses" y trabajar conjuntamente por la paz pero "desde la absoluta igualdad con Estados Unidos o con cualquier país del mundo".

En definitiva, ha vaticinado que desde la perspectiva de la alianza atlántica, de la Unión Europea y de las políticas de defensa y consolidación de la paz en el mundo, se va a "avanzar de una forma muy positiva" con el próximo presidente de los Estados Unidos.