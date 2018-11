Robles espera que la renovación del poder judicial devuelva "el prestigio perdido" al Tribunal Supremo

Publicado 10/11/2018 14:49:04 CET

FUENLABRADA (MADRID), 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrado su confianza en que la próxima renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) devuelva "el prestigio que ha perdido el Tribunal Supremo" y, para ello, ha expresado su deseo de que esta se efectúe "pronto" para que "la gente confíe plenamente" en el poder judicial.

"Lo importante ahora es que la renovación se realice en plazo", ha afirmado Robles tras asistir en Fuenlabrada (Madrid) al acto de proclamación de los socialistas candidatos a gobernar en cada comunidad autónoma. La ministra ha defendido que el Supremo está conformado por "magníficos magistrados", pero ha puntualizado que "desgraciadamente, como consecuencia de los últimos días en la gestión de lo de las hipotecas, se está dando una mala imagen".

El Supremo anuló esta semana una sentencia firme del propio tribunal en la que se fallaba que fuesen los bancos, y no los ciudadanos, quienes abonasen el impuesto de constitución de las hipotecas; tras lo que el Gobierno promulgó en el Consejo de Ministros de este jueves un decreto ley para que de ahora en adelante sean las entidades bancarias las que lo paguen.

Se ha referido también a esta cuestión el actual portavoz del PSOE en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo --que será el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad en 2019--, y ha garantizado que el Supremo "se ha hecho daño institucionalmente".

"DOBLE CARA" DEL "PROBLEMA" DE LAS HIPOTECAS

Gabilondo ha señalado una "doble cara" en "el problema" con el impuesto de las hipotecas: por un lado, el de las personas afectadas, que son las que lo "pagan"; y por otro, "la propia confianza" en el ámbito judicial.

Preguntado sobre si esa pérdida de confianza afectará de alguna manera a la causa del 'procés', ha afirmado: "Yo creo que se ha hecho daño institucional. Cuando se ha hecho daño institucional no es para los días pares y para los días impares, es para siempre hasta que no se recupere esa confianza. Y ese daño está ahí". "Esa confianza afectará a todas las acciones que ha de hacer, pero no diría tan directamente que eso vaya a afectar... Confiemos en los jueces", ha continuado, y ha agregado que serán los propios jueces quienes deberán "buscar soluciones" para "recuperarla".

"ESTUPENDAMENTE BIEN" LA MANIFESTACIÓN FRENTE AL TS

En relación a la manifestación convocada esta tarde frente al Tribunal Supremo por Unidos Podemos, ha asegurado que le parece "estupendamente bien" cualquier "manifestación pacífica" en democracia y ha argumentado que "ninguna manifestación es un obstáculo para la independencia de la labor que tienen que hacer los jueces".

Según él, los ciudadanos "tienen sus razones" para expresar "una disconformidad" con el Supremo y ha dicho que eso en democracia es "lo mejor". Sin embargo, aunque ha insistido en que respeta la protesta organizada por la formación morada, ha dicho que también se debe "entender" la independencia de los poderes del Estado.