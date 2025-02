Robles pide una paz justa y duradera en Ucrania que tenga en cuenta a Kiev, la UE y la OTAN

BRUSELAS 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este jueves una "paz justa y duradera" en Ucrania que tenga en cuenta a Kiev, la Unión Europea y la OTAN, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya comenzado negociaciones de paz con Rusia.

"Vamos a seguir apoyando a Ucrania. Creemos firmemente que es necesaria la paz y que Ucrania merece la paz, pero una paz que tiene que ser justa y duradera", ha indicado en declaraciones en los márgenes de la reunión de ministros aliados en Bruselas, marcada por la posición de Washington sobre la guerra en Ucrania.

En este sentido, ha apuntado que el proceso debe contar con "el protagonismo fundamental" de Ucrania pero también participe la UE y la OTAN, como actores que han sostenido a Ucrania en el marco de la invasión rusa lanzada en 2022. "Queremos que se llegue a un acuerdo de paz cuanto antes, una paz justa y los términos de esa paz justa los tiene que decidir Ucrania", ha subrayado.

Robles ha evitado concretar la posición de los aliados sobre las concesiones hechas por Estados Unidos previamente a cualquier negociación al señalar que Kiev no puede aspirar a recuperar el territorio perdido en 2014 y cerrar la puerta a la OTAN. Fuentes aliadas indican que en la reunión se ha comentado la necesidad de empezar a negociar pero no se han entrado en los detalles, tampoco después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, haya eludido la cuestión insistiendo en que ahora toca concentrarse en "los grandes temas", en que empiecen las negociaciones y haya un acuerdo "que no se desmorone".

Eso sí Robles ha insistido en que "la inmensa mayoría de los países" de la OTAN ven a Rusia como "un peligro muy importante". "No se le puede dar una baza de que piense que ha ganado esta guerra", ha razonado, en una opinión que comparten la mayoría de países de la OTAN con la excepción de Hungría cuyo primer ministro, Viktor Orban,ha recriminado a la UE que pida su incorporación al inminente proceso de negociaciones sobre Ucrania, ya que considera que no se lo merece.

Esto lo ha entendido el nuevo jefe del Pentágono, ha explicado la ministra española, ante la amenaza velada de Washington de avanzar en una "división del trabajo" en el seno de la OTAN y que Estados Unidos se centre en la zona del Pacífico y Europa asuma la Defensa del continente.