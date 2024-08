Robles pide al PP "respeto" para el CNI ante la posible citación de su directora: "No pueden dar lecciones a nadie"

Recuerda que Puigdemont se fugó oculto en un maletero cuando gobernaba Rajoy



MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido este sábado a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha asegurado en declaraciones a Europa Press estar barajando la posibilidad de citar en el Congreso a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, para que aclare si los Servicios de Inteligencia tuvieron algún papel en el dispositivo para detener al expresident catalán Carles Puigdemont o si recibieron órdenes de mantenerse al margen.

"Pido respeto a la actuación del CNI que actúa dentro de los límites y competencias que le marca la directiva de inteligencia con rigor y profesionalidad", ha asegurado Robles durante su visita la Cuarto General de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

La titular de Defensa se ha defendido de las acusaciones de la oposición recordando al PP que la primera fuga del expresident de Cataluña se produjo en 2017, cuando gobernaba Mariano Rajoy, ante la "inactividad del CNI en aquel momento".

"No creo que pueda dar lecciones a nadie el partido que estaba en el Gobierno durante aquella fuga y mucho más desconociendo la realidad", ha aseverado.

Tras la reaparición y fuga de Carles Puigdemont, el PP ya pidió la comparecencia urgente de Pedro Sánchez y exigió la destitución "inmediata" de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, pues considera que esa huida sólo pudo ser posible con la colaboración, por acción o inacción, del Gobierno central.

Gamarra ha señalado este sábado que, en este caso, los ceses y dimisiones son "lo mínimo exigible", y recuerda que así se han producido en otros países y también en España, como cuando huyó Luis Roldán y dimitió el ministro del Interior, entonces Antoni Asunción.

"Los españoles no tenemos por qué sufrir el descrédito internacional que estamos sufriendo de la mano de Pedro Sánchez y ser el hazmerreír de cualquier otra democracia", ha señalado para añadir que hay que "pedir explicaciones a quien ha hecho que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no actuaran, como a quien ha ido desmantelando lo que son nuestros servicios de inteligencia en Cataluña para que no se pueda saber lo que pasó".