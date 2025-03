Rollán denuncia que llamar "pseudo" a medios críticos es una forma de "censura moderna"

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha señalado este jueves que "ciertos países" tachan de "pseudo" a determinados medios de comunicación críticos con los gobiernos, "apartándoles de la vida diaria" y practicando así "un nuevo tipo de censura moderna", ha criticado.

Así se ha expresado el presidente de la Cámara Alta durante la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamentos en Estrasburgo (Francia), en la que Rollán ha realizado un discurso sobre la defensa de la libertad de expresión y ha valorado la situación actual de las democracias en el mundo.

Rollán ha asegurado que hay gobiernos que en ciertos países "están legislando para conseguir que solo haya opiniones favorables a sus acciones", afirmando que en estos Estados se "señalan periodistas no alineados y se eliminan a medios de comunicación críticos".

Al hilo, la cuarta autoridad del Estado ha subrayado la actitud de algunos ejecutivos a la hora de tachar de "pseudo" a cabeceras no afines para enseguida "apartarles de la vida diaria", calificando esta práctica de "nuevo tipo de censura moderna".

"Hay que recordar que la democracia se defiende con más libertad, no con menos; con más pluralismo, no con menos; con más derechos, no con menos", ha afirmado Rollán. Además, ha cargado directamente contra "el veneno de la polarización, la desinformación y la incertidumbre".

Además, ha citado las palabras sobre la independencia informativa del editorial de este lunes del nuevo presidente del diario 'El País', Joseph Oughourlian, reivindicando el papel de los medios de comunicación libres, elemento de "defensa" frente a la "manipulación informativa", ha dicho.

"REFORZAR LAS DEMOCRACIAS LIBERALES" El presidente del Senado ha alertado de la presencia de figuras que desde el exterior quieren "desestabilizar las democracias europeas", con el objetivo de "romper la unidad para regresar a la política de bloques" y de esa forma, señala Rollán, conducir "a un nuevo orden mundial basado en la ley del más fuerte, y no en la ley más justa".

Rollán ha reivindicado el papel de los Parlamentos como "foros de la palabra y del debate" y lugares en los que se encaminen la creación de "mecanismos que refuercen las democracias liberales", en una época en la que "garantizar las libertades fundamentales de los ciudadanos se vuelve cada vez más complejo", ha afirmado.

Finalmente Rollán ha expresado ante el presidente de la Rada ucraniana, Ruslán Stefanchuk, la necesidad de "anhelar y defender una paz duradera y justa".