Rollán (PP) dice que el espionaje refleja la "debilidad" de Sánchez en esta legislatura "tan agotada como agónica"

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, ha asegurado este viernes que el escándalo por el espionaje con Pegasus pone de manifiesto la "absoluta debilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de que la legislatura está "tan agotada como agónica".

Así lo ha trasladado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha afeado a Sánchez no ser capaz de ordenar su Consejo de Ministros cuestionando así su capacidad para gestionar el país. "Es incomprensible", ha afirmado.

En este sentido, ha reclamado la comparecencia del líder del Ejecutivo en el Congreso para que dé las explicaciones necesarias acerca de Pegasus. "Cuando no hay explicaciones hay descrédito. Son muchas las sospechas, dudas, inquietudes e incertidumbres", ha señalado, al tiempo que ha enfatizado que este país "no puede soportar" tener a un Gobierno en el que "día tras día está metido" en un escándalo. "Moncloa ha entrado en una espiral en la que no sale de un lío cuando ya se está metiendo en otro", ha añadido.

Sobre las Comisión de Secretos que se celebró ayer en la Cámara Baja, Rollán no ha señalado si algún diputado ha cometido delitos por revelación de secretos, pero sí ha criticado que fuera una "retransmisión en directo de los secretos oficiales", en referencia a las declaraciones de diputados como Gabriel Rufián que hicieron declaraciones a los medios al término de la comisión.

"Nadie del PP ha retransmitido a ningún compañero de la formación lo que allí tuvo lugar", ha sostenido, al tiempo que ha asegurado que no van a exigir dimisiones ni asunción de responsabilidades hasta que Sánchez no de las debidas explicaciones. "No es el momento de solicitar dimisiones, sino de solicitar al presidente del Gobierno las debidas explicaciones", ha zanjado.