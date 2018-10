Rosiñol (SCC) califica de 'performance' la presentación del Consell de la República

Publicado 30/10/2018 11:59:51 CET

Anuncia la creación del 'Proyecto España 2050' y la iniciativa Sociedad Civil Europea

El presidente de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, ha calificado de 'performace' y espectáculo la presentación del Consell de la Republica que la Generalitat prevé presentar este martes y ha asegurado que dentro de un año "se demostrará que han vuelto a engañar".

"La paradoja de Cataluña es cómo tan pocas personas han podido engañar a tantas", y ha afirmado que no se reuniría con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont hasta que cumpla su eventual condena, ni con los presos soberanistas, aunque ha lamentado que estén en esa situación.

"No quiero ver a nadie en prisión, no me gustó ver lo que vimos el año pasado", ha dicho el presidente de SCC, que ha defendido que con quien quieren reunirse es con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que aún no ha aceptado un encuentro con él, lamenta.

También ha pedido su dimisión: "Si tuviera decencia debería dimitir. Exigimos que deje la institución", y le ha calificado de agitador político, porque le acusa de alentar a los CDR a la vez que envía dotaciones de Mossos d'Esquadra --a su juicio escasas-- a las manifestaciones.

También ha apuntado que en el independentismo "hay miedo a enfrentarse a Puigdemont, paradigma del populismo", y ha pedido que se deje de dividir en dos a la sociedad catalana.

Preguntado por la posibilidad de aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución, ha respondido que "las condiciones para activarlo se darán cuando en el legislativo y el ejecutivo se pongan de acuerdo".

NUEVOS PROYECTOS

Rosiñol ha anunciado que pondrán en marcha el 'Proyecto España 2050' para "pensar estratégicamente" y se centrará en pensar el camino de la UE a partir de la diversidad de España, ha dicho en el Fórum Europa.

Para él, "está en juego la lógica de la sociedad representativa", y ha explicado que hace unas semanas se reunieron con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, para explicarle una nueva iniciativa, que llamarán Sociedad Civil Europea, para vertebrar una identidad europea.

Rosiñol ha asegurado que la finalidad de su organización "es desaparecer" cuando ya no sea necesaria, aunque augura que queda mucho para que ocurra.