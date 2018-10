Rubalcaba se hubiera planteado ir a algún acto de la JMJ si le hubieran invitado

Actualizado 22/08/2011 17:35:03 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado que no se planteó acudir a ninguno de los actos organizados con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Madrid porque no le invitaron y ha señalado que, si lo hubieran hecho, se lo habría planteado.

"No me lo planteé, tampoco me invitaron. Si lo hubieran hecho, seguro que me lo hubiera planteado", ha asegurado el candidato en rueda de prensa en Ferraz, al respecto de su ausencia esta semana en los actos presididos por Benedicto XVI, así como en las ceremonias de recibimiento y despedida del Pontífice.

Por otra parte, sobre la petición de ayuda que el Gobierno ha formulado a la Iglesia para terminar con ETA, Rubalcaba ha confiado en las decisiones del ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui. "Todo lo que hace Ramón Jáuregui me parece bien", ha subrayado.

Según confirmó el pasado sábado el portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, Jaúregui comentó la situación de la banda terrorista ETA con el secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, durante un almuerzo de cortesía. Al respecto, el Vaticano ha respondido que "toma nota" de la petición.