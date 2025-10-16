Rueda anuncia que la Xunta de Galicia comprará bajos para rehabilitarlos y destinarlos a alquiler social

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, a 16 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, el 'popular' Alfonso Rueda, ha anunciado este jueves que su Gobierno impulsará un proyecto piloto para adquirir pisos bajos para rehabilitarlos y ponerlos a disposición de alquileres sociales, defendiendo que se trata de una "solución" a la crisis de vivienda que está atravesando España actualmente.

Así lo ha adelantado Rueda en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en la que ha puesto en valor las medidas que ha impulsado desde su Gobierno para la utilización de bajos, como la reforma normativa que puso en marcha para facilitar el cambio de uso de bajos comerciales a viviendas.

Después de destacar el "evidente problema" de la vivienda en España, Rueda ha señalado que el sistema de comercio ha cambiado, recalcando que los bajos, que antes eran muy cotizados, ahora nadie los quiere "y degradan las ciudades, especialmente los centros".

"Por lo tanto, hay que ser práctico, y lo que se hace en muchos sitios de Europa, ¿por qué no se puede hacer aquí?", se ha preguntado Rueda, que ha apostado por dar "facilidades" para que la gente "pueda vivir" en estos bajos.

Del mismo modo, el presidente gallego ha reivindicado "otras medidas muy importantes" relacionadas con la vivienda que recoge la Xunta en sus Presupuestos para el año 2026, que se aprobarán este viernes en el Consejo de Gobierno y se presentarán al Parlamento el próximo lunes.

"No podemos resignarnos a que la vivienda sea un artículo de lujo más allá de lo razonable para hacerla inalcanzable. No podemos mirar hacia otro lado cuando muchísima gente que se ha de emanciparse, empezar una nueva vida y no puede, o tiene que hacerlo en condiciones de habilidad muy precarias", ha añadido Rueda.

CON DEDUCCIONES FISCALES

En este contexto, Rueda ha puesto en valor las deducciones fiscales que ha puesto en marcha para "ayudar a la gente a que tenga dinero para tener vivienda y no para pagarle impuestos a las administraciones".

Al hilo, ha explicado que la Xunta impulsará una reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales, ampliarán el área de este gravamen para abarcar a más personas, algo que Rueda calcula que el 95% de las compras de vivienda se vean beneficiadas en Galicia.

Por otra parte, Rueda ha criticado que el Gobierno central no haya aplicado "una medida real" con relación a las familias monoparentales, apostillando que su Ejecutivo incluirá a este colectivo que se beneficiará de la bajada de un 5% en el impuesto de transmisiones patrimoniales.