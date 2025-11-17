Rueda confirma que Galicia no va a aprobar el límite de gasto para sacar adelante los PGE: "llegan tarde"

Archivo - El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante una entrevista para Europa Press. - César Arxina - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha confirmado hoy que "no" va a dar su apoyo para aprobar el límite de gasto, necesario para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se presentará hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), criticando que "llegan tarde" y que tendría que haber empezado "hace meses".

"Llevamos todas las legislaturas sin presupuestos y parece ser que lo que se nos dice hoy es que empieza el procedimiento, que ya tenía que haber empezado hace meses, para aprobar los primeros presupuestos de la legislatura", ha afeado durante una entrevista en 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogido por Europa Press.

Rueda ha señalado que las negociaciones para el debate de los Presupuestos "hay que empezarlas con tiempo" ya que afecta a los cálculos de las comunidades para aprobar sus propias cuentas. "Si hubiera que esperar al Gobierno, listos iríamos", ha reiterado.

JUSTIFICA QUE EL CONSEJERO DE HACIENDA NO ASISTA AL CPFF

Asimismo, ha justificado que el Consejero de Hacienda, Miguel Corgos, no acudirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes porque asistirá al debate de los 'Orzamentos' (Presupuestos) de 2026, asegurando que son "totalmente necesarios". En su lugar, irá el secretario General Técnico y del Tesoro, David Cabañó.

Al ser preguntado si va a dar su apoyo al límite de gasto, ha respondido tajante: "no". Y ha insistido en que da la sensación que ahora, "por lo que sea", al Gobierno le interesa hacer ver que empieza la elaboración de unos presupuestos a los que "llega tarde, llega tardísimo, llega incumpliendo todos los plazos".

De esta forma, ha declarado que no imagina poder estar sin presupuestos y que en Galicia se aprueban todos los años "en tiempo y forma" para tener una gestión financiera "adecuada" que les permita desarrollar sus políticas.

También ha explicado que "no puede entender" que el CPFF no se aproveche para hacer lo que, según el presidente, están "reclamando" todas las comunidades autónomas, que es sentarse para llegar a un nuevo modelo de financiación autonómica, como reclaman las comunidades gobernadas por el PP.

CRITICA EL "BLOQUEO" DE MONCLOA

Por otra parte, ha lamentado el "bloqueo" que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo sobre Galicia, según el presidente de la 'Xunta', al ser cuestionado por su lectura sobre el ecuador de la Legislatura.

"Por lo que respecta a Galicia, estaría bien poder reconocer que el Gobierno central está haciendo buenas cosas aquí porque hasta el final supone el progreso para esta tierra, pero en este momento estamos en una situación de bloqueo" ha subrayado.

Este bloqueo lo ha achacado a otras "preocupaciones" que, según el presidente, esta teniendo Moncloa en estos momentos, como las causas abiertas por corrupción en el entorno de Sánchez y "la tensión de qué nuevos casos les van a saltar cada día".