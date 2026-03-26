Rufián advierte de que la vivienda y Junts "se llevarán por delante a Sánchez" y llama a manifestarse para presionarles

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 23 de abril de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha advertido de que Junts y la crisis de la vivienda "se llevarán por delante" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha llamado a una movilización que presione "todo lo que se pueda" al partido de Carles Puigdemont para que "no sean capaces" de votar en contra del decreto ley sobre vivienda que prorroga automáticamente los alquileres que caducan este año.

"Me comprometo a hacerle la vida imposible a Junts", ha asegurado este miércoles en una entrevista en 'El Objetivo' de La Sexta, recogida por Europa Press. Y ha pedido redoblar el foco sobre Junts con "entrevistas", "titulares" y "manifestaciones" durante las dos próximas semanas que quedan para que decaiga la medida aprobada el pasado viernes porque "solamente entiende el lenguaje de la presión".

CRÍTICAS A LA IZQUIERDA Y AL INDEPENDENTISMO POR JUGAR AL "CUANTO PEOR, MEJOR"

El líder de los republicanos en la Cámara Baja también ha criticado la postura de "una izquierda que intenta desgastar" al Gobierno y al Partido Socialista al ser preguntado por la postura de Podemos, que se abstendrá en la votación del decreto que recoge las medidas para paliar las consecuencias del conflicto bélico en Oriente Medio.

Y ha admitido que incluso ERC ha formado parte de esos partidos que han jugado al "cuanto peor mejor". "Eso el independentismo lo ha hecho, por supuesto que lo ha hecho", ha dicho Rufián.

DEFIENDE EL ENVÍO DE LA FRAGATA A CHIPRE Y UN EJÉRCITO EUROPEO

Rufián ha defendido el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre tras los ataques iraníes. "Una cosa es atacar un país o bombardear un país ilegalmente y otra cosa es enviar fragatas a proteger un espacio", ha asegurado sobre una maniobra que ha tildado de "autodefensa" y con la que está "absolutamente de acuerdo", aunque ha matizado que tendría que "consensuar" con ERC la postura que adoptarían en una hipotética votación parlamentaria.

Sobre la política de Defensa, se ha mostrado a favor de la creación de un ejército europeo y se ha preguntado "por qué" no se abre ese "debate". Aunque se ha definido contrario a la OTAN, ha afirmado que "no es tan sencillo" abandonarla una vez se está dentro.

"Yo quiero cambiar la realidad, pero creo que eso no debe ser incompatible con conocer la realidad. Y para mí la radicalidad política no es la frase más bonita, es la capacidad que tenemos de modificar esa realidad", ha concluido.