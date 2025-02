Rufián anima las ministras Díaz y Alegría a resolver sus discrepancias en la "intimidad" y no en la rueda del Consejo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha aconsejado a los partidos del Gobierno de coalición, el PSOE y Sumar, que resuelvan sus discrepancias en la "intimidad" y no en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, como ha ocurrido este martes entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, por la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"Se agradecería que lo hiciera en la intimidad", ha comentado el diputado independentista al ser preguntado en los pasillos del Congreso por el rifi-rafe entre las ministras.

Eso sí, ha dado a entender que quizá la líder de Sumar buscaba protagonismo al asegurar que se había enterado por los medios de comunicación de la decisión del Ministerio de Hacienda de obligar a tributar el salario mínimo en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). "Bueno, también quizá alguien lo hace para salir en titulares que quizá no lo hace de otra manera", ha sugerido.

LA PEDAGOGÍA FISCAL

"No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí digo que no hubo ni deliberación ni comunicación con ninguna de las partes que componemos el espacio de Sumar en el Gobierno", ha lamentado la vicepresidenta en la rueda de prensa. Además, Díaz ha replicado a Hacienda que, si bien hay que hacer pedagogía fiscal en España, la pregunta no es si subir o bajar impuestos, sino quién tiene que pagar impuestos. "La justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo", ha subrayado.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, lo ha negado y ha tomado la palabra tras la intervención de Díaz y ha abogado por hacer pedagogía de justicia fiscal y trasladar a la ciudadanía que, lo que se recauda, va en beneficio de mejorar las políticas y servicios públicos.

"Esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos de los que todos los ciudadanos hacemos uso", ha subrayado.