Senadora del PP duda que Alegría se atreva a ser candidata en Aragón: "Nadie la ha elegido, la ha impuesto Sánchez"

La ministra le recuerda que ya venció a Azcón en 2019, cuando ambos compitieron por la Alcaldía de Zaragoza

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta el Grupo Popular en el Senado y senadora por Zaragoza Rocío Dívar Conde ha puesto en duda este martes que la secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, "se atreva" a competir por la Presidencia de su comunidad en las próximas elecciones puesto que, según ha dicho, "nadie la ha elegido" para liderar su partido, sino que ha sido "impuesta" por Pedro Sánchez.

Dívar ha aprovechado la pregunta que ha formulado en el Pleno de control a la también portavoz del Gobierno y ministra de Educación para cuestionar el liderazgo regional de Alegría, a la que ha puesto como "el mejor ejemplo" de la "degradación de la calidad democrática" de España que, a su juicio, "empieza en el propio Gobierno y se extiende también al PSOE".

"A usted nadie la ha elegido en Aragón, a usted la ha impuesto Pedro Sánchez y usted llega allí para controlarlo todo como alumna aventajada del sanchismo, que es lo que es", ha sentenciado, antes de acusar a la ministra de haber llegado a ese puesto "traicionando a todos sus referentes". En concreto, ha citado a la ex secretaria general del PSOE andaluz Susana Díaz y a su antecesor al frente del PSOE aragonés Javier Lambán.

SERÁ "PARANORMAL" QUE LA VOTEN

A continuación ha señalado que habrá que ver si Alegría "finalmente se atreve a ser candidata" y se ha preguntado "quién va a votar a la portavoz de los indultos, de la amnistía y de la financiación privilegiada de Cataluña que empobrece Aragón". "A usted votarle en Aragón va a ser un suceso paranormal", ha apostillado.

"No me pregunte a mí quién va a votar a la señora Pilar Alegría, pregúntele al presidente de Aragón, que nos presentamos los dos conjuntamente a unas elecciones municipales en el 2019 y le gané", le ha devuelto Alegría, en referencia al actual presidente de su comunidad, el 'popular' Jorge Azcón, a quien venció en aquellos comicios aunque no pudo gobernar pues el PP sumó mayoría con Ciudadanos y Vox.

Además, la portavoz del Gobierno ha dicho que su debate con Dívar Conde le ha servido para constatar lo "mal" que llevan en el PP que la hayan elegido para liderar a los socialistas aragoneses.