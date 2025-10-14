Rufián anima a Sánchez a blindar también el acceso a la vivienda como derecho fundamental en la Constitución

El diputado de ERC Gabriel Rufián, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). El BNG propone en el Congreso reducir la jornada laboral máxima legal en España de 40 a 35 horas semanales sin pé - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reclamado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, ya que ha decidido intentar blindar el derecho al aborto en la Constitución haga lo mismo con la vivienda para que el acceso a la misma pase a ser un derecho fundamental.

Así se ha pronunciado Rufián en los pasillos del Congreso, donde también ha recriminado a Sánchez que haya accedido al blindaje constitucional del derecho al aborto sólo porque piensa que está "amenazado" por el PP y Vox.

"Estaría muy bien que por una vez el PSOE blindara derechos porque se los cree, que lo hiciera de forma proactiva. Y, ya que están en eso, ¿por qué no blindar también o constituir el derecho a la vivienda como un derecho fundamental?", ha lanzado, recordando que la Carta Magna ya reconoce ese derecho, pero no dentro de los considerados fundamentales.

En todo caso, ante la posibilidad no descartada por Sánchez de convocar un referéndum sobre el derecho al aborto, se ha mostrado a favor. "Nosotros somos los campeones de los referéndums, los pusimos de moda. Espero que no acaben en la cárcel, como nosotros", ha ironizado, recordando las penas por la convocatoria del relativo a la independencia de Cataluña.

LOS DERECHOS NO OBLIGAN, LAS DERECHAS SÍ

Además, ha hecho hincapié en que "los derechos no obligan" a ejercerlos y no son "amenazas". A su juicio, las que suponen una "amenaza" y sí "obligan" con "las derechas", a las que, en su opinión, no les interesan "los niños no nacidos" sino "controlar el cuerpo de la mujer".

"Me parece un acto de hipocresía total y absoluto que se preocupen mucho de los supuestos niños no nacidos y en cambio digan que no hay o incluso aplaudan el genocidio en Gaza, que ha asesinado a miles de niños. Que se cojan una flotilla y vayan a Gaza a preocuparse por los niños que están siendo asesinados", ha zanjado.