Rufián avanza su apoyo a una cuestión de confianza de Sánchez: "No daremos alas a una causa fomentada por el fascismo"

Le avisa de que sería "un mal ejemplo" dimitir por una denuncia de Manos Limpias, "que denunció a Los Lunis"



MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no renuncie al cargo y ha avanzado que le apoyaría si decide presentarse a una cuestión de confianza. "Nunca vamos a dar alas a una causa fomentada por el fascismo", ha recalcado, avisando a Sánchez de que irse por una denuncia de 'Manos Limpias' contra su esposa sería "un mal ejemplo".

"Al final el fascismo nos tiene que romper, no doblegar", ha apostillado en declaraciones en el Congreso en las que ha también ha avisado a Sánchez de que si detrás su decisión de darse cuatro días para decidir si sigue o no como presidente sólo hay una estrategia política quien "quedará mal, a la larga, será él".

Rufián ha destacado que una persona "con una enorme responsabilidad" como el presidente del Gobierno ha planteado un debate "interesante" como es el del 'lawfare' que han sufrido políticos --y también periodistas-- "simplemente por ser de izquierdas, progresistas, antifascistas".

PONE EL COMO EJEMPLO EL AGUANTE DE JUNQUERAS

El portavoz de ERC se ha afanado en reclamar a Sánchez que no dimita. "Yo lo único que puedo decir al presidente del Gobierno es que así no, que así no salga", ha dicho justo antes de recordar que el líder de ERC, Oriol Junqueras, estuvo en prisión por el 'procés' y "ha aguantado durante cuatro años sin irse". "Sería un mal ejemplo irse por las publicaciones de una organización filofascista como 'Manos Limpias'", ha insistido.

"Me quedo con que es una persona que pone pie en pared y que dice que así no y que quiere proteger a su familia, porque le acusan por la cara de cosas gravísimas", ha resumido Rufián, quien ve "humano" que ahora que le ha tocado a él Sánchez actúe así, aunque miró "para otro lado" cuando los afectados fueron "gente como Irene Montero, Mónica Oltra o Vicky Rossell".

En este contexto, ha adelantado que apoyarían a Sánchez si va a una cuestión de confianza: "Nosotros no vamos a jugar, a dar alas ni dar la razón a una plataforma que en su momento denunció a 'los lunis' por fomentar la homosexualidad infantil", en referencia a Manos Limpias. "Nosotros nunca vamos a dar alas a una causa fomentada por el fascismo", ha remachado.

EL RIESGO DE LA AMNÍSTÍA SON LOS JUECES

Además, no ha puesto pegas a que Sánchez se haya tomado hasta el lunes para pensar cómo actuar. "Un gobierno muchas veces no depende solamente de una persona. Es importante que un presidente esté, pero al final seguramente también es importante que reflexione en torno a su responsabilidad y a lo que le está sucediendo", ha afirmado.

Por último, preguntado si cree que puede estar en riesgo la aprobación de la amnistía si Sánchez lo deja, ha contestado que "el riesgo de la amnistía no es la dimisión de un presidente sino la decisión de un juez", dando por hecho que parte de la judicatura se empeñará en que esa ley no se cumpla.