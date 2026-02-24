Rufián defiende que la izquierda entre en debates aunque sean "inventados" y no busque solo el "aplauso del camarada"

El diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado (i) y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (d). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha defendido este martes la conveniencia de que la izquierda entre en debates que, si bien pueden ser "inventados", existen, y que lo haga con el objetivo de buscar la "curiosidad del desorientado" y "no tanto el aplauso del camarada".

Así lo ha escrito en un mensaje de cuenta de 'X', recogido por Europa Press, en el que avisa de que en 2026 "no hablar de algo de política no te hace más listo", sino que te hace "aún" más "invisible".

Y recurre a la película 'No mires arriba', una sátira sobre el inminente choque de un cometa contra la Tierra y la reacción que esta circunstancia provoca en una sociedad polarizada. "Hay una izquierda que se comporta como los presentadores de 'No mires arriba' con lo de 'no hables de esto o de lo otro que estás comprando el marco de la derecha'", escribe el político independentista.

Rufián critica así indirectamente a quienes cargan contra los miembros de la izquierda que como el diputado de Más Madrid Emilio Delgado, con el que protagonizó un acto la semana pasada, hablan de asuntos supuestamente banderas de la derecha como la inseguridad o la inmigración.

NO BASTA CON FRASES MOTIVACIONALES

En este contexto, el portavoz de ERC advierte de que "las sonrisas, las frases motivacionales y los aplausos están bien pero dar respuesta a debates (inventados o no pero existentes) y reunirse con una calculadora en la mano, también".

Por eso, tras volver a defender veladamente la necesidad de hacer números para intentar quitar escaños a Vox en las próximas generales, ha exhortado a la izquierda a buscar "la curiosidad del desorientado y no tanto el aplauso del camarada" porque "la gente se juega sus condiciones de vida y las izquierdas, sus siglas".