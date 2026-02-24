Rufián dice que se equivoca quien busque "eliminar a Podemos" y avisa que reeditar Sumar no es suficiente

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado este martes de que se "equivoca" quien quiera "eliminar a Podemos", porque es una fuerza "imprescindible" en la unidad de la izquierda que él propugna y ha vuelto a reivindicar la "calculadora" para definir la estrategia ante las próximas generales, convencido de que la reedición de Sumar no "suma" suficiente para frenar a Vox.

Así lo ha dicho en los pasillos de la Cámara un día después de que el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, asegurara, en referencia a la formación morada, que podría quedarse "arrinconado para siempre" si decide ir por libre en vez de confluir en una candidatura plural.

En este contexto, Rufián ha insistido en que, "sean como sean y gusten más o gusten menos", Podemos ha "sido y es una fuerza imprescindible". "Y quien quiera eliminar a esta gente se equivoca", ha remachado.

A su juicio, conviene actuar "no solamente con emocionalidad, sino también con "cabeza y con calculadora". En este punto, ha repetido que eso "no significa eliminar a nadie, ni que la gente tenga que desaparecer" sino que es preciso "aglutinarse" en torno a la formación que mejor pueda competir en cada circunscripción.

Según su planteamiento, Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y los Comunes están por "la reedición de algo que ya existe" pero que es "insuficiente". "Hay que hacer más, se necesita más para la suma si realmente se quiere sumar y frenar lo que viene, que es una regresión de años o décadas", ha explicado.

CUANDO SE DISIPE EL HUMO, TOCARÁ HABLAR DE LO IMPORTANTE

Preguntado si es más o menos optimista respecto al futuro de su proyecto casi una semana después del acto que protagonizó con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, el portavoz de ERC ha contestado que es "realista".

"Lo que espero es que, cuando el humo se disipe y los aparatos de los partidos acaben de darme y de hacer artículos sobre mí, se pueda hablar de lo que realmente importa que es cómo frenamos a esta gente", ha añadido, tras apuntar que "lo de que te aplauden los de siempre es muy aburrido".

"Yo lo que busco es que duden aquellos que aún no están en nuestros posicionamientos", ha deslizado, dejado claro que, "más allá" de las siglas de ERC que defiende "con enorme respeto", mientras esté en política va a decir lo que cree que es mejor para "las condiciones de vida de la gente".