Rufián llama a "presionar" en la calle y en las redes a Junts para que no tumbe en el Congreso el decreto de vivienda

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, llega a una sesión plenaria - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha hecho este jueves un llamamiento para "presionar" entre "todos" a Junts, tanto en la calle como en las redes sociales, para que respalde el decreto de vivienda cuando aterrice en la Cámara Baja para su convalidación. Y es que tumbarlo sería una "salvajada", ha dicho.

Así ha respondido el independentista catalán, en los pasillos del Congreso, al ser preguntado sobre si confía que en las próximas tres semanas los de Carles Puigdemont puedan cambiar de opinión y respaldar ese plan, que el Consejo de Ministros aprobó hace una semana con medidas para favorecer a los inquilinos y frenar la especulación inmobiliaria.

"Tenemos 20 días para, entre todos, presionar a Junts, que es el único lenguaje que entiende, porque lo que van a hacer es una salvajada, y lo van a hacer simplemente por intereses que nadie entiende... O sí", ha manifestado.

Rufián sostiene que dejar "a la intemperie a tres millones de personas debería tener "un coste social" para preguntarse, a renglón seguido, "para quién trabajan" en Junts y "a qué intereses" responden.

"¿Por qué la derecha catalana vota en contra de algo tan normal como proteger a la gente que se le acaba el contrato de alquiler? ¿Ellos no tienen votantes a los que se les acaba el contrato de alquiler?, ha planteado.