Rufián, a Pedro Sánchez: "¿De qué sirve un país que va como un tiro en lo macro si a la gente no le llega?"

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno que tope el precio de los alimentos porque a la gente "no le llega" para vivir y le ha avisado de que lo que le echará de Moncloa no será la "corrupción" sino "el coste de la vida". "¿De qué sirve un país que va como un tiro en lo macro si a la gente no le llega?", le ha preguntado.

Ha sido en la sesión de control del Congreso, donde Rufián también ha exigido al presidente que tope el precio de los alimentos y apueste por crear distribuidoras públicas de alimentación, unas sugerencias a las que Sánchez ha hecho oídos sordos.

El presidente ha preferido volver a presumir de los datos de crecimiento y creación de empleo y ha cargado contra las comunidades del PP por no dedicar a los servicios públicos los fondos que para ese fin les transfiere el Ejecutivo central.

