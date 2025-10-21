Rufián rechaza elegir entre "corruptos cutres o premium" y reitera que pedirá elecciones si hay una "Gürtel del PSOE

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, a su llegada a la Junta de Portavoces, en el Congreso, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este martes que su grupo "no va a escoger entre corruptos, cutres o premium", en alusión a las investigaciones judiciales por supuesta corrupción en el Partido Socialista, y que si al final se demuestra que hay una "Gürtel del PSOE", pedirán al Gobierno "que dé voz a la gente".

Preguntado en los pasillos del Congreso por la citación judicial al exgerente socialista Mariano Moreno y a una trabajadora de la secretaría de Organización para investigar los pagos en metálico que el partido realizó al exministro José Luis Ábalos y a su antigua 'mano derecha' Koldo García, Rufián cree que "de momento" se trata de jueces que "están utilizando las mismas artimañas para ir contra el PSOE como fueron en su momento contra el independentismo, simplemente por una cuestión ideológica".

POR AHORA ES "SALSEO"

Requerido también por las informaciones sobre las declaraciones de Leire Díaz en las que supuestamente habría afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio la orden de "limpiarlo todo" tras la imputación de su esposa, el dirigente republicano ha restado credibilidad a esas informaciones.

"Es que es declaración contra declaración. De momento es salseo, veremos", ha continuado Rufián, quien ha añadido que "hasta que no haya pruebas, por ejemplo, unos papeles con unos nombres, con un M. Rajoy y una pasta al lado, de momento es complicado".