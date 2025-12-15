Rufián urge a Sánchez a reunirse con ERC porque "el y tú más y hablar de conspiración no cuela"

1036119.1.260.149.20251215120511 El diputado de ERC, Gabriel Rufián, durante la Comisión de Investigación de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido este lunes una reunión "a la cara" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que le explique "qué piensa hacer para regenerar su partido y su Gobierno", pues considera que "se han encontrado cosas" en los casos de corrupción y "hablar de una conspiración" o recurrir al "y tú más" ya "no cuela".

A su llegada a la comisión de investigación sobre la dana de Valencia en el Congreso, Rufián ha admitido que duda "frente a todo lo que está pasando" y reconoce que los socios están pasando "vergüenza" con el PSOE.

"Por primera vez estamos frente a un chantaje, o para ser más suave, un dilema que tiene mala solución porque muchos de nosotros no queremos que (el líder de Vox) Santiago Abascal, sea vicepresidente; pero también muchos de nosotros no queremos seguir pasando vergüenza como estamos pasando cada día", ha destacado.

DEJE DE DAR PENA

El diputado republicano ha señalado que las tramas "se multiplican" y ha pedido al PSOE y al Gobierno que "deje de pensar que todo es una conspiración porque no cuela", que "deje de dar pena porque no cuela" y que "deje el 'y tú más'". "Nos guste o no a las izquierdas, no se pueden sostener en el 'y tú más' porque el 'y tú más' es un 'yo también' y se nos presupone una actuación diferente a la derecha y a la ultraderecha", ha apuntado.

Rufián ha añadido que todo el mundo en este país "sabe lo que pasaría y lo que pasará cuando gobiernen" el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Abascal, pero ha insistido en que no cree que "el 'y tú más' sea "un buen negocio".

Por todo ello, el dirigente republicano ha pedido a Sánchez un encuentro con ERC en la Moncloa o "donde sea", "más allá de la rueda de prensa que pueda hacer aquí a un rato, más allá de las grandes frases, de los vídeos de TikTok, de la grandilocuencia de las medidas, de las crisis de gobierno incluso".

"Ahora saldrá una rueda de prensa, seguramente quedará muy bien, o no, y la gente quedará satisfecha, o no", ha añadido Rufián, pero ha recordado que "ya pasó un verano" y que entonces "anunció una serie de medidas que no se cumplieron". "Entonces ¿para qué?", ha agregado.

CUANTO MÁS AGUANTE, MÁS TIEMPO GOBERNARÁ LA DERECHA

Preguntado sobre si le parecen peores los casos de acoso o los de corrupción, el diputado ha respondido que "evidentemente todo le parece mal", pero ha planteado que hay que hacerse una reflexión y una pregunta: "¿Aguantar esta situación es buena, es bueno porque así no llega la derecha o la otra derecha? La cuestión es cuánto más se infla la derecha o la otra derecha con la permanencia de esta situación y, cuando lleguen, ¿cuántos años más van a estar?".

El portavoz de ERC ha recordado también que durante mucho tiempo han dicho que existe una "ofensiva judicial y mediática" contra Sánchez y su Ejecutivo, como asegura que les pasó a ellos durante el desafío independentista. "Aunque aquí hay una diferencia: aquí se han encontrado cosas, se han encontrado cosas", ha apuntado.

Rufián ha señalado que pedirle a la izquierda del PSOE, "se llame como se llame, que haga de paracaídas y que trague con todo, pues tampoco, señorías, tampoco". Y ha exhortado a Sumar que "se deje de quejar tanto" y que "plantee medidas en el Consejo de Ministros". "Yo no estoy sentado en ese Consejo ni tengo incidencia en el BOE más allá de los siete diputados que tengo. A Sumar sí", ha remarcado.

Desde Podemos, el diputado Javier Sánchez Serna también ha recalcado que el partido morado no se plantea pedir una reunión al presidente del Gobierno porque no se considera parte del bloque de gobierno y ha reiterado que la legislatura progresista acabó cuando el PSOE decidió pactar a renovación del Conejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el PP y no con sus socios de investidura.