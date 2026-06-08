Rufián ve "correcto" el discurso del Papa y carga contra PP y Vox por aplaudir lo que "vetan" en el Congreso

(I-D) El presidente de Vox, Santiago Abascal; el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante la visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado este lunes como "correcto" el discurso que el Papa León XIV ha pronunciado en el Congreso, y ha arremetido contra PP y Vox por aplaudir las palabras del pontífice sobre el bien común o la inmigración, que a su juicio es lo que "vetan con sus votos semana a semana".

A la salida de la sesión, Rufián ha agregado que el discurso le ha parecido "humanista". "Hoy en día vivimos tiempos tan locos que la llegada del fascismo le preocupa más al Papa que a Felipe González", ha apostillado el portavoz parlamentario.

A renglón seguido, se ha declarado "sorprendido" por los aplausos de PP y Vox a la intervención del Papa. "Semana a semana abuchean y vetan un discurso que habla del bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien es menos porque viene de fuera con sus votos", ha resaltado.

MINIMIZA EL RECHAZO AL ABORTO Y LA EUTANASIA

Requerido sobre otros temas abordados por el pontífice, como la censura al aborto y la eutanasia, Rufián ha dicho que son los "posicionamientos" de la Iglesia católica y, sobre la inmigración, ha resaltado que le ha parecido "humanista". "Estamos tan mal que hay que dar la bienvenida a este tipo de discurso, y al final es puro cristianismo", ha añadido.

Sobre el uso de la palabra como arma en la política, Rufián ha valorado que el discurso "está muy bien, sobre todo para aquellos creyentes que le siguen y que les guste" y considera que a León XIV le "pueden chirriar algunos discursos de partidos políticos que van de creyentes y de muy católicos y lo que hacen es menospreciar al pobre, porque al final no les molesta aquel que viene de fuera, les molesta aquel que viene de fuera con poco dinero".