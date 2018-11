La salida a Bolsa de Bankia, el juicio a la banca más importante de la Democracia, llega por fin a la Audiencia Nacional

Publicado 25/11/2018 11:00:37 CET

La sede del tribunal en San Fernando acogerá el proceso, tras más de 5 años de instrucción y con 34 acusados que afrontan hasta 12 años Se prevén 6 meses de sesiones a las que la mitad de los encausados llegan ya condenados por las 'black' y seis lo harán desde prisión

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este lunes arranca uno de los juicios más esperados del año y todo un hito en el mundo de los tribunales: en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), y tras más de cinco años de instrucción, se sentarán en el banquillo de los acusados 34 personas físicas y jurídicas por las supuestas irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011.

Por encima de todos ellos destaca un nombre, el del exvicepresidente del Gobierno, ex director gerente del FMI y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, que se enfrenta a peticiones de hasta 12 años y medio de prisión. En caso de ser condenado, Rato sumaría esta pena a la que ya cumple en la cárcel de Soto del Real por apropiación indebida en el caso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid.

También se sentará en el banquillo de los acusados el exvicepresidente de la entidad bancaria José Luis Olivas, para quien las acusaciones solicitan hasta 12 años de cárcel, al igual que para los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú Pons.

El resto de los ex altos cargos de Bankia acusados incluye a un antiguo compañero de Rato en el Gobierno de José María Aznar, el exministro del Interior Ángel Acebes, y al empresario Javier López Madrid.

La lista se completa con Arturo Fernández, Alberto Ibáñez, Araceli Mora, Francisco Juan Ros, José Antonio Moral Santín, José Manuel Serra, Antonio Tirado, Francisco Baquero, Pedro Bedía, Rafael Fernando Giner, José Rafael García Fuster, Jorge Gómez Moreno, Agustín González González, Jesús Pedroche, Remigio Pellicer, José María de la Riva, Estanislao Rodríguez Ponga, Mercedes Rojo, Ricardo Romero de Tejada, Juan Manuel Suárez, Ángel Villanueva, Sergio Durá, Miguel Ángel Soria e Ildefonso Sánchez Barcoj.

Francisco Pons, quien ejerció como vicepresidente del banco a partir de principios de 2012 --una vez que ya había salido a Bolsa-- fue procesado como los anteriores por el juez instructor Fernando Andreu, pero falleció en enero de este año a consecuencia de una larga enfermedad.

LLEGADA EN FURGÓN DESDE LA CÁRCEL

Seis de los enjuiciados acudirán a declarar a la Audiencia Nacional desde la cárcel madrileña de Soto del Real, donde cumplen condena por delitos de apropiación indebida relacionados con el uso de las llamadas 'tarjetas black', y ocho más fueron condenados en el mismo juicio aunque con penas inferiores a dos años que, a falta de antecedentes, no requirieron su ingreso en prisión.

En el primer grupo están Rodrigo Rato (condenado a cuatro años y medio), José Antonio Moral Santín (4 años), Estanislao Rodríguez Ponga, Francisco Baquero y Jorge Gómez Moreno (tres años y dos meses cada uno) y José María de la Riva (tres años de prisión).

Asimismo, serán enjuiciados los condenados por las 'black' en libertad José Manuel Fernández Noriella, Ildefonso Sánchez-Barcoj y Ricardo Romero de Tejada (los tres condenados a 364 días de prisión), Pedro Bedía (8 meses), Arturo Fernández y Javier López Madrid (seis meses menos un día en ambos casos), Jesús Pedroche Nieto y Mercedes Rojo Izquierdo (10 meses cada uno).

Todos ellos se volverán a ver las caras con el mismo tribunal, la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, que les condenó este mismo año por el caso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid, ya que son los que, al desaparecer esta entidad, pasaron a formar parte del consejo de administración de Bankia.

La Audiencia Nacional juzgará también a partir de este lunes al auditor de Deloitte Francisco Celma, así como a la propia consultora, a Bankia y a la matriz de ésta --Banco Financiero y de Ahorros (BFA)--, que se sentarán en el banquillo de los acusados como personas jurídicas.

LA FISCALÍA SÓLO ACUSA A CUATRO

Se da la circunstancia de que la Fiscalía no acusa a los 34 investigados, sino que sólo dirige sus actuaciones contra cuatro: Rato, para quien reclama cinco años de cárcel; Olivas, que se enfrenta a una petición de cuatro años; y los exconsejeros Fernández Norniella y Verdú Pons, para quienes solicita tres años y dos años y siete meses, respectivamente.

Para el Ministerio Público, es esta antigua cúpula de la entidad la culpable en este procedimiento por no reflejar la imagen fiel del banco con el fin de obtener "a toda costa" los fondos necesarios para cubrir las exigencias de capital.

Sobre Rato, el fiscal considera que ocultó de forma "consciente" la "inconsistencia del proyecto" de la salida a Bolsa "a sabiendas de que los inversores estaban recibiendo información incompleta" que ocultaba la "situación crítica" de la entidad. A su juicio, aprovechó el "prestigio" que le otorgaba su labor en el Gobierno y el FMI para encarnar un "ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas muy alejadas de la realidad".

La razón por la que hay 34 imputados en este juicio es que no sólo acusa la Fiscalía, sino que hay acusaciones populares y particulares personadas en el proceso. Esta circunstancia puede llevar a que algunos implicados soliciten la nulidad del procedimiento contra ellos en aplicación de la denominada 'doctrina Botín', según la cual varios cargos del que fuera presidente del Banco Santander no llegó a ser juzgado porque el Ministerio Público no presentó cargos.

Mientras que Fiscalía atribuye a Rato, Olivas, Fernández Norniella y Verdú Pons un delito de falsear la información económico-financiera en los folletos que emitió el banco para captar inversores, las acusaciones llegan a pedir hasta 12 años de prisión para los acusados al considerar que en la salida a Bolsa se cometieron delitos de falseamiento de cuentas y estafa de inversores.

GUINDOS, GOIRIGOLZARRI Y LAGARDE, EN LA LISTA DE TESTIGOS

El interés de este juicio se verá acrecentado además por la lista de testigos que han propuesto tanto la Fiscalía como las acusaciones para que vayan a prestar declaración. Entre ellos está el exministro de Economía Luis de Guindos; el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri; la ex directora gerente del FMI Christine Lagarde; el exgobernador del Banco de España Luis María Linde; el presidente del BBVA Francisco González; o el expresidente de La Caixa Isidro Fainé.

También plantean que declaren los expresidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Elvira Rodríguez y Julio Segura; Matías Amat Roca, ex director general de BFA y mano derecha de Miguel Blesa en Caja Madrid; el exdirectivo de Bankia Luis Maldonado García-Pertierra; el ex interventor general del BFA Antonio Román; y los inspectores del Banco de España Javier del Río y Pedro Bravo.

Como la Fiscalía sólo acusa a cuatro exdirectivos de Bankia, ha propuesto que presten declaración como testigos el resto de antiguos miembros del consejo de administración del banco que aparecen en los escritos del resto de acusaciones. De este modo, lo más probable es que estas testificales decaigan, ya que todos ellos habrán comparecido como acusados.