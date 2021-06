Salón Look llega a Ifema Madrid del 22 al 24 de octubre con encuentros del sector de la belleza y estética

Archivo - El Xiii Congreso De Estética De Salón Look: Una Cita Que No Puedes Perderte

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Salón Look, Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral,

se desarrollará del 22 al 24 de octubre de 2021 en Ifema-Feria de Madrid, donde se presentará una oferta de novedades y tendencias en el sector de la belleza, concentrando de nuevo las propuestas de expositores y marcas.

Salón Look acaba de presentar al patrocinador del XIII Congreso de Estética de Salón Look y el I Congreso de Peluquería de Salón Look: Previmutua, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Esta entidad aseguradora especializada en el sector de la belleza da "un paso más" y afianza su compromiso con los profesionales de la Imagen Personal con su presencia en Salón Look, que se celebrará del 22 al 24 de octubre.

El XIII Congreso de Salón Look tendrá lugar el día 23 de octubre de 2021 en jornada de mañana, con la participación de referentes del sector de la estética profesional, que impartirán "interesantes y útiles" ponencias.

Como novedad, Salón Look organizará por primera vez el I Congreso de Peluquería el mismo sábado 23 de octubre en jornada de tarde, respondiendo a las necesidades y nuevos retos que se plantean en el sector de la Peluquería y la Barbería.