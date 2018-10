San Gil dice que Casado le ha devuelto la ilusión en el PP tras diez años "huérfana" de referentes políticos

Publicado 10/07/2018 15:17:27 CET

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ex presidenta del PP vasco María San Gil ha apoyado la candidatura de Pablo Casado a la presidencia de partido porque cree que es la persona que representa "los principios y valores" del partido. "Diez años después, en los que me he sentido ideológicamente muy huérfana, me ha devuelto al ilusión", ha dicho.

La ex política vasca se ha trasladado a Madrid para apoyar a Casado en un acto de la campaña por las primarias internas de este partido y para defender que este aspirante es "el mejor líder" que puede tener el PP.

María San Gil ha explicado que abandonó hace diez años la presidencia de este partido en el País Vasco porque le pareció que "se empezaba a desdibujar" y porque "aparcaba en un altillo" los principios y valores por los que muchas personas estaban amenazadas por ETA. "Nos jugábamos la vida y defendíamos las siglas de las que nos sentíamos orgullosos", ha agregado.

Diez años después de sentirse "huérfana", San Gil ha querido agradecer a Casado su empeño para que "muchas" personas que se han sentido lejos de esta siglas recuperen "la ilusión de militar en el PP". "Es la mejor persona para encarnar esos principios y esos valores en los que creemos la inmensa mayoría de los votantes del PP y una gran mayoría de españoles", ha agregado.

Preguntada si una victoria de Casado en el Congreso le haría volver a la política activa, ha respondido que no y que hoy había participado en este acto para defender que el candidato es el "mejor" para liderar el PP y que "España se merece un PP fuerte".