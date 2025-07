Sánchez advierte de que los aranceles son "un freno" a la economía mundial que caerá por debajo del 3%

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que el motor que ha impulsado el desarrollo global está "gripado" en un contexto de guerra comercial y restricciones y alerta de que los aranceles no son "un arma arrojadiza" sino un "freno", al tiempo que ha pedido que "comercio, ciencia y cooperación" sean abiertos para impulsar el progreso.

En este sentido, alerta de que el crecimiento mundial va a caer por debajo del 3% --"el umbral donde resistía tras la pandemia"-- y afirma que las consecuencias las van a pagar los "más vulnerables", según ha indicado en un acto sobre la defensa del sistema multilateral de comercio y el aprovechamiento de la ciencia, tecnología e innovación en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU.

De este modo Sánchez ha vuelto a hacer una mención velada a Estados Unidos y su presidente Donald Trump, --principal ausente en la Conferencia de Sevilla--, que ha anunciado recortes a la financiación al desarrollo y amenazado con aranceles a la mayoría de países.

"Los aranceles no son un arma arrojadiza, son un freno. La sobrecapacidad industrial o la competencia desleal son desafíos reales, evidentemente", indica Sánchez, que considera que responder a esta "con barreras", lleva a una "derrota colectiva" porque "no hay ganadores en una economía que se encierra en si misma", añade.

Por tanto se ha mostrado partidario de reforzar la Organización Mundial del Comercio (OMC), señalando que "el comercio, la ciencia y la cooperación" solo pueden darse en plenitud en sociedades abiertas.

En la misma línea ha reivindicado el papel de la "ciencia abierta" como herramienta transformadora. "Sin ciencia compartida no hay soluciones para todos, sin cooperación tecnológica no hay transformación justa, sin innovación inclusiva no hay futuro sostenible", ha insistido Sánchez que vaticina que todos saldrán perdiendo si se encierran "en bloques"