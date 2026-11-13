Sánchez afirma que "no sabe muy bien" cuál es el "delito" de Leire Díez y reitera que no tuvo ninguna reunión con ella

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña, en el Port de Tarragona, a 7 de noviembre de 2026, en Tarragona, Catalunya (España). La visita del presidente del Gobierno llega en un momento especial - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este viernes que "no sabe muy bien" lo que "ha hecho" la exmilitante socialista Leire Díez, investigada por presuntamente intentar desactivar causas judiciales que afectan al PSOE, "desde el punto de vista del delito" y ha reiterado que no tuvo ninguna reunión con ella.

Sánchez ha indicado que el PSOE contrató por unos 40.000 euros "los servicios de varios despachos de abogados" que, a su vez, contrataron a la exmilitante. "Que esos despachos contrataran a Leire Diez es algo que el PSOE desconocía y tampoco sé muy bien que es lo que ha hecho esta mujer desde el punto de vista del delito", ha aseverado en una entrevista en el podcast 'The Wild Project', recogida por Europa Press.

El jefe del Ejecutivo también ha minimizado que Leire se refiriera a él como 'The One', descartando cualquier tipo de relación entre ambos, tal y como declaró ella misma en sede judicial, ha resaltado. "Cuando tienes un tipo de responsabilidad, mucha gente que por desgracia también utiliza tu nombre sin siquiera conocerte. Con Leire Díez no he tenido ninguna reunión", ha subrayado.

Sobre si tiene pensado querellarse, él o el PSOE, contra la exmilitante investigada, Sánchez ha afirmado que es un asunto que deben decidir los asesores jurídicos del partido. "En el momento en el que se pruebe que el partido ha sido afectado por alguna actividad ilícita, nosotros no descartamos ninguna acción judicial", ha precisado.

NO CONOCÍA LA "CARA B" Y "DOBLE VIDA" DE ÁBALOS

Sánchez ha admitido su "tremenda decepción" con el exministro José Luis Ábalos, a quien consideraba su amigo, y que fue condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión por irregularidades en la compra de mascarillas. El líder socialista ha reconocido que desconocía que consumía prostitución y que, delante suya, no realizó ningún comentario en este sentido.

"Quedé muy sorprendido", ha dicho sobre el exministro, de quien también ha resaltado que era una "persona muy brillante" desde el punto de vista de la oratoria. "Pero tenía una 'cara b' que yo no conocía y, por desgracia, tuve que actuar y pedí perdón. Asumí esa responsabilidad", ha enfatizado, para después añadir que, en el caso del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, respeta su presunción de inocencia y habrá que esperar "en qué acaba su proceso".

En este contexto, Sánchez ha explicado que con el exasesor ministerial Koldo García "no tenía prácticamente comunicación", aunque pudo estar con él "de manera anecdótica" en el pasado y se tomaron fotografías de forma "puntual".

No obstante, ha reconocido que le alabó con un texto en redes sociales en su campaña para las primarias del PSOE porque, según ha dicho, tenía "pocos apoyos" orgánicos en el partido y, cuando se encontraba con un militante de base que le respaldaba, lo "ensalzaba".

DEFIENDE CAMBIAR DE OPINIÓN EN POLÍTICA

Por otra parte, el candidato del PSOE en las elecciones del 29N ha defendido que "el político no es infalible" y, por tanto, puede cambiar de opinión, como ha sido su caso sobre todo en lo relativo a Cataluña, donde en su momento respaldó la aplicación del artículo 155 de la Constitución para terminar aprobando una Ley de Amnistía que benefició a los líderes del 'procès' encarcelados.

Sánchez ha reconocido que lo ocurrido en 2017 "fue muy grave", pero con el tiempo su opinión fue evolucionando. Según ha explicado, "la catarsis" se produjo durante la campaña electoral de 2019, después de las sentencias del Tribunal Supremo contra los líderes del 'procès', al visitar un hospital y que "profesionales sanitarios, gente de clase media" le dijeran que se estaba encarcelando a sus líderes.

"Yo vi que había un problema serio de convivencia y de riesgo de quiebra territorial en nuestro país", ha afirmado. Después, fue evolucionando y "escuchando también a los líderes independentistas".

"Entendí también que parte de ellos eran conscientes de lo que había sucedido y poco a poco fuimos construyendo esa confianza" que ha tenido como resultado que aunque sigue existiendo el movimiento independentista en Cataluña ahora no es "la principal prioridad de la sociedad catalana".

POLARIZACIÓN ASIMÉTRICA

De otro lado, Sánchez, que ha condenado ataques en los mitines de Vox, ha señalado que los insultos y la polarización en política es "asimétrica". "Yo no digo me gusta la fruta ni hijo de puta a una persona ni a un adversario político", ha afirmado el presidente, que ha englobado en "técnicas fascista" que se utilice "la deshumanización y simplificación" por parte de la oposición hacia su persona como forma de comunicación política.

En este sentido, Sánchez ha reivindicado que, en "esta coyuntura histórica", en un mundo con "injusticias sociales, y ante retos como la irrupción de la inteligencia artificial, la emergencia climática, el ascenso de la ultraderecha o la vivienda, es un momento de dar un paso "al frente" y no dejar la política. Asimismo, ha pedido la movilización el 29 de noviembre: "Hasta el Papa ha votado (...) Votar ahora mismo es importante, porque no nos estamos jugando solamente la alternancia, nos estamos jugando la involución", ha argumentado.

En cuanto a cómo define a sus rivales, de la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ha dicho que es "activista" mientras que al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha calificado de "conservador" del siglo XX.

Por lo que se refiere al líder de Vox, Santiago Abascal, ha ironizado con que debería buscarse un sastre nuevo, "porque se pone unas chaquetas muy estrechas" y le ha recriminado que "no es bueno el vivir en el rencor y en la revancha permanente". "Me parece que este país se merece otros códigos, otras coordenadas más vinculadas con la esperanza. Que tenemos problemas, sin duda alguna, pero no se responden desde el odio y la revancha", ha remarcado.