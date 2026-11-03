Sánchez afronta una Cumbre Iberoamericana junto a Milei y con la ausencia de Sheinbaum, Lula y Delcy Rodríguez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la celebración del Foro World in Progress Barcelona 2026. - David Zorrakino - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encara la XXX Cumbre Iberoamericana que comienza este miércoles en Madrid y con la que se quería relanzar el format con la ausencia de los jefes de Estado y de Gobierno de algunos de los países más importantes de la región como Brasil, México, Colombia, Venezuela y Ecuador y la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei, que recientemente lanzó graves insultos contra el jefe del Ejecutivo.

También estarán los líderes de Andorra, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal y República Dominicana y los vicepresidentes de Colombia, Ecuador y El Salvador; mientras que el resto de los 22 países que componen la Comunidad Iberoamericana estarán representados por sus ministros de Exteriores, según han informado fuentes gubernamentales.

Finalmente no acudirá la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, cuya presencia prácticamente se daba por hecha hace unas semanas y con quien se esperaba cerrar definitivamente la crisis diplomática entre España y México a cuenta de la Conquista.

NO VIENE SHEINBAUM PESE A LA DISTENSIÓN

En los últimos meses tanto el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, como el Rey, Felipe VI hicieron gestos de acercamiento a México y la propia Sheinbaum estuvo recientemente en Barcelona junto a Sánchez, pero se esperaba un gesto para sellar la relación bilateral en esta cumbre de Madrid.

Fuentes de Moncloa alegan que Sheinbaum lleva a cabo muy pocos viajes internacionales y por tanto ya fue un éxito que estuviera en Barcelona el pasado mes de abril para participar en la Cumbre en Defensa de la Democracia y señalan que este mismo mes de noviembre debe viajar a la cumbre APEC, que se celebra en China, para recoger el testigo porque México será el siguiente organizador.

DELCY TIENE SANCIONES DE LA UE

La ausencia del presidente de Brasil, Lula da Silva, la explican en la reciente campaña electoral que le ha llevado a un nuevo mandato de cuatro años y a la elevada edad del mandatario. La campaña fue intensa y ha provocado un importante desgaste y cansancio físico en Lula, que acaba de cumplir 81 años.

En solo unos días tiene que viajar a Turquía para participar en la cumbre del clima COP31 en Antalya y traspasar la presidencia de esta cumbre al país asiático, toda vez que Brasil fue el último organizador en 2025.

Tampoco acudirá la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre la que pesan sanciones de la Unión Europea que, según admiten en el Ejecutivo, se podrían haber levantado para permitir su presencia en España. No obstante, consideran que también ha pesado el contexto interno y una situación política delicada tras la salida de Nicolás Maduro a principios de año, capturado por soldados estadounidenses. En representación de Venezuela acudirá el recién nombrado canciller, Oliver Blanco.

En Moncloa tratan de restar importancia a las ausencias --algunas de importantes socios ideológicos en un continente muy polarizado-- y aseguran estar muy satisfechos con el nivel de participación que se verá en la capital de España, habida cuenta de que en la última cita, celebrada en 2024 en Cuenca (Ecuador), solo hubo cuatro jefes de Estado o de Gobierno.

Entre quienes sí viajarán a Madrid está Milei, quien llegará a la capital tras otra reciente visita a España en la que insultó gravemente a Sánchez, llamándole "dictador", "ladrón" y "corrupto", aunque en el Ejecutivo esperan que la cumbre transcurra con normalidad. No es la primera vez que se sientan a la mesa presidentes con visiones muy diferentes y así va a suceder de nuevo, señalan.

No está previsto un encuentro entre Sánchez y Milei en los márgenes de la cumbre ni tampoco de este con el Rey, quien será el encargado de moderar el plenario de la cumbre el jueves por la mañana, dando el turno de palabra a cada uno de los representantes.

Felipe VI sí tiene previstos varios encuentros con otros de los mandatarios que han viajado hasta Madrid, como el chileno Sebastián Kast, el guatemalteco Bernardo Arévalo, la costarricense Laura Fernández o el hondureño Nasry Asfura, cuyo país albergará la próxima Cumbre Iberoamericana en 2028.

Algunas de las ausencias de jefes de Estado están justificadas, como la del presidente de Panamá, cuyo país celebra estos días su Fiesta Nacional, o la del de Uruguay, que a finales de semana recibirá al Papa León XIV en visita oficial.

Otros, como el nicaragüense, Daniel Ortega, nunca han participado en estas citas y no viajan fuera de su país, como también es el caso del salvadoreño, Nayib Bukele, y ahora del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien ha prometido no viajar fuera del país durante su mandato. Tampoco el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, se prodiga en estos foros, aunque sí asistió al de 2023 en República Dominicana.

Por lo que se refiere a los mandatarios de Perú, Keiko Fujimori, y de Paraguay, Santiago Peña, han cancelado su asistencia en el último momento debido a razones de índole interna en sus respectivos países.