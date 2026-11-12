Sánchez anima a los militantes del PSOE a "inundar" las redes de "dignidad y orgullo" en el arranque de campaña

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña de cara a las elecciones generales del 29N - H.Bilbao - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha animado a los militantes del PSOE a inundar las redes sociales de "dignidad y orgullo" y a participar "en todas partes" en la campaña para las elecciones del 29 de noviembre en las ha insistido que está en juego "el futuro" de "varias generaciones", pero que ha augurado que las volverán "a ganar".

Así se ha pronunciado el líder socialista en el canal de WhatsApp 'La Fuerza de la Gente', misma denominación que el lema de la formación para la precampaña, conformado por más de 60.000 seguidores del partido. "Esta noche empieza la campaña electoral y vamos a volver a ganar el país con la fuerza de la gente", ha asegurado.

Así las cosas, Sánchez ha señalado que en los próximos comicios el partido se juega el futuro de "varias generaciones" y por ello ha pedido a los seguidores del canal que estén presentes "en cada casa, cada calle, cada red social y en cada grupo de WhatsApp".

En este sentido, el presidente del Gobierno ha animado a "inundar las redes de dignidad y orgullo" reivindicado que "cuando la gente se pone en pie" ya "no hay miedo ni amenaza que valga". "Así que vamos a por todas, vamos a ganar. Ayudadme a hacerlo posible", ha expresado.