Última hora de la actualidad política en España, en directo: elecciones generales del 29N y arranque de campaña

El residente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña de cara a las elecciones generales del 29N, en el Palacio Euskalduna, a 8 de noviembre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España).
El residente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña de cara a las elecciones generales del 29N, en el Palacio Euskalduna, a 8 de noviembre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España).- H.Bilbao - Europa Press
Europa Press Nacional
Actualizado: jueves, 12 noviembre 2026 8:33
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MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los decretos leyes de vivienda afrontarán este jueves, 12 de noviembre, su votación definitva en la Diputación Permanente del Congreso, justo un día después de la huelga general y en la víspera de la campaña electoral, que arrancará a las cero horas del viernes 13.

Como todo decreto ley, los textos están en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que en este caso fue el pasado 7 de octubre. Sin embargo, tienen que refrendarse en el Congreso en un plazo máximo de treinta días, según lo que dicta la Constitución.

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