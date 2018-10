Sánchez apuesta por oír al CNI antes de opinar sobre la investigación al Rey Juan Carlos que pide Podemos

Actualizado 17/07/2018 15:14:23 CET



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este martes que el procedimiento que debe seguirse, tras hacerse públicas unas grabaciones en las que Corinna zu sayn Wittgenstein revela presuntas irregularidades fiscales del Rey Juan Carlos I, es escuchar al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, antes explorar otras posibles medidas.

Así lo ha asegurado durante el debate convocado en la Cámara Baja para explicar su programa de Gobierno, en respuesta a la petición que los diferentes portavoces de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea le han vuelto a hacer este martes, para que apoye la creación de una comisión de investigación que indague en las revelaciones sobre el Rey emérito.

"El Parlamento se dota de sus comisiones, y tiene una que es la de Gastos Reservados. Lo que hemos dicho es que esperaremos a saber cuáles son las declaraciones que va a hacer el director del CNI y a partir de ahí, actuaremos", ha afirmado.

De este modo, Sánchez no ha descartado asumir o al menos estudiar algunas de las medidas que ya le ha exigido el grupo confederal, como la creación de esa comisión de investigación, o la petición de comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la de Hacienda, Maria Jesús Montero, en sus respectivas comisiones.

No obstante, ha señalado que el debate se tiene que sustanciar primero donde el Reglamento de la Cámara dice que se tiene que sustanciar, que en el caso del director del CNI es la comisión de gastos reservados. "Y luego veremos cuál es el procedimiento", ha añadido.

Tanto la portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra, como el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, han exigido a Sánchez durante el debate que acceda a permitir que se investigue al Rey. Además, la dirigente del partido morado ha pedido al presidente que no "falte a su palabra" y publique la lista de los beneficiados de la amnistía fiscal, para saber, entre otras cosas, si el Rey emérito es "un defraudador".

A este respecto, Sánchez ha querido dejar claro durante su réplica que no tiene "ni idea" de quiénes son los amnistiados. "Ni idea. Les doy mi palabra", ha enfatizado, al tiempo que ha afirmado que lo que nunca va a hacer es "prevaricar". Asimismo, ha defendido la ley que va poner en marcha para prohibir futuras amnistías fiscales.

"Ese es el planteamiento que tiene este Gobierno con el debate que se tiene que sustanciar en la comisión de secretos y a partir de ahí, veremos qué medidas se toman", ha insistido Sánchez, quien también ha aprovechado su replica a Unidos Podemos para tenderles "la mano" y pedir su apoyo para sacar adelante medidas que "consoliden el Estado del bienestar", como los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En su segunda intervención, Belarra ha respondido a Sánchez que para asegurarse el apoyo de Unidos Podemos, sólo tiene que optar por desarrollar "un Gobierno que esté a la altura de España de la moción de censura, del 15M, del 8M y de las mareas de pensionistas", y no por uno "de gestos y medidas cosméticas".

Además, la dirigente de Podemos ha avisado a Sánchez de que para poder confiar "en que va a cumplir todo lo que ha prometido" en el debate de este martes, el presidente sólo tiene que "cumplir su palabra de ayer", como cuando dijo en 2015 que cuando llegara al Gobierno publicaría los nombres de los beneficiados por la amnistía fiscal.

En este sentido, Belarra ha vuelto a exigir a Sánchez que "rectifique" y publique esa lista, y también que apoye la creación de una comisión de investigación sobre "las actividades irregulares del Rey emérito". "Queremos saber si de verdad se financió con dinero negro", ha demandado.

"Pero no queremos saberlo nosotros, en una comisión de secretos. Queremos que lo sepan los españoles, que son los que lo tienen que saberlo. En una democracia no puede haber ninguna institución que no esté sometida al control de la justicia", ha insistido.