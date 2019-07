Sánchez asegura que el PSOE gobierna en Canarias porque el proyecto político de CC "se ha agotado"

Publicado 23/07/2019 14:58:12 CET

Oramas a Sánchez: "El valor de un político es la inteligencia menos la soberbia y usted está suspenso"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado que el PSOE está al frente del Gobierno canario porque el proyecto político de Coalición Canaria "se ha agotado hace ya unos cuantos años". Lo ha dicho después de que la diputada de CC, Ana Oramas, le haya anunciado que su formación no apoyará su investidura porque durante todo su año de Gobierno "se ha dedicado a estrangular financieramente" a las islas.

En su tiempo de contestación al Grupo Mixto, al que pertenece Coalición Canaria, Sánchez ha señalado que en el partido canario "deben de ser todos masoquistas" al no ver que "su proyecto se ha agotado" y que ahora gobierna el PSOE, "no sólo al frente de Canarias sino en la mayoría de los cabildos y en muchos ayuntamientos" de las islas porque ha tenido en cuenta a Canarias durante toda su mandado.

Como ejemplos de ello, Sánchez ha puesto "la aprobación del nuevo Estatuto Canario o la firma del convenio de carreteras" para el archipiélago, que ha recordado, "Coalición Canaria se negó a firmar".

Por eso, el socialista ha acusado a Oramas de "buscar la confrontación" con el Gobierno de España en vez de querer "buscar formas de entenderse". "Se lo digo con humildad, de Canarias no sólo hablan ustedes, también habla el PSOE y este Gobierno", ha puntualizado.

Sin embargo, Oramas, a pesar de que ha votado en contra de la investidura de Sánchez, ha prometido apoyar su Gobierno si el presidente "se compromete a trabajar por Canarias. "Si nos dan la financiación que está retenida en los Presupuestos Generales del Estado de este año y cumple con el REF, como es su obligación, nos va a tener de su lado, se lo prometemos", ha destacado Oramas.

Por lo contrario, ha advertido que si Sánchez va a acoger la postura "del silencio", le va a "salir el tiro por la culata" porque Coalición Canaria "va a defender los intereses de su tierra" durante toda la legislatura.

Además, la diputada canaria le ha recordado al candidato a la presidencia que Coalición Canaria no es el "partido de la confrontación", sino que los que "confrontan" con Sánchez son "los de los lazos amarillos", haciendo referencia a ERC y Junts.

SÁNCHEZ, EL "REY DESNUDO"

Durante su primera intervención en el debate de investidura, Oramas ha destacado que Sánchez ha llegado al Pleno "como el Rey desnudo" ya que "sus apoyos sólo los ve" él. "Sube para decirnos que le sorprende que no haya un nuevo gobierno porque es responsabilidad de todos los diputados pero no, es suya y de sus negociaciones que no ha hecho porque lo que se está viendo es que no ha pactado con nada ni con nadie", ha señalado.

Según ha recalcado la diputada canaria, Sánchez se "ha montado un teatrillo" de cara a la investidura, en el que ha aparecido como "el líder firme que se niega a pactar" con los grupos políticos y sus peticiones.

Por eso, ha recalcado, "ahora espera la abstención del PP y de Ciudadanos y desde ayer la de Podemos" para poder gobernar. Pero Oramas ha alertado a Sánchez de que Ciudadanos es como "el doctor Jekyll y mister Hyde" porque "sí apoya al PSOE en Canarias", pero "rechaza" apoyar un gobierno socialista para España.

Además, la diputada canaria ha asegurado que Sánchez "está suspendido" en su debate de investidura porque "la soberbia le está matando". "El valor de un político es la inteligencia menos la soberbia y usted está suspenso", ha reiterado.

LOS ESPAÑOLES SE "ESTÁN HARTANDO"

Oramas también ha tenido críticas y advertencias para Iglesias, al que ha alertado de que puede pasar de ser "el florero del PSOE" a acabar "como un jarrón chino dentro de Podemos" después de que el pasado viernes el líder de la formación morada aceptara no entrar en un Gobierno de coalición, condición impuesta desde el Gobierno.

"Sánchez no se fía de Iglesias y ha cambiado tantas veces de discursos y de aliados que se tiene la sensación de que ha engañado a todo el mundo por lo que me cabe pensar que pueda haber una especie de justicia poética de que también le engañe a usted, señor Iglesias", le ha advertido Oramas.

La diputada canaria ha afeado además el cambio de actitud que, a su juicio, ha tenido "la nueva política" que "estaba en contra de los sillones y de los cargos" pero "sólo cuando no eran para ellos". Según ha indicado, Sánchez quiere alcanzar acuerdos "de programa", pero Podemos "no quiere programas, sino carteras y sillones".

"No ha cambiado nada a mejor, lo han empeorado porque sólo demuestran que le preocupan sus intereses personales, que no han venido para cambiar la política de España, sino para enredarlo todo", ha explicado Oramas para después avisar de que no se puede llevar al país a unas nuevas elecciones" porque los españoles "se están hartando".