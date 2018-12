Sánchez asiste este jueves a la cena de la patronal catalana para trasladar un mensaje de confianza a los empresarios

Publicado 20/12/2018 7:43:25 CET

Horas antes está prevista su reunión con Torra, con versiones contradictorias de Moncloa y el Govern

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste este jueves a la cena que organiza en Barcelona la principal patronal catalana, Fomento del Trabajo, han confirmado fuentes del Palacio de la Moncloa.

Sánchez quiere enviar un mensaje de confianza y estabilidad a los empresarios catalanes en su cita más importante del año y acudirá al acto acompañado de sus ministras de Economía y Empresas, Nadia Calviño, y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, según las mismas fuentes.

Que la representación del Gobierno en la gala no sea más nutrida se debe a la recomendación del Ministerio del Interior, que aconsejó limitar al máximo la presencia de miembros del Ejecutivo en Barcelona la víspera del Consejo de Ministros por razones de seguridad, admiten a Europa Press fuentes gubernamentales.

En la tarde de este miércoles, el Govern catalán tan sólo había confirmado la presencia de la consellera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, a la cena, que comenzará a las 21.00 horas en el hotel Sofía.

Antes de la gala, Sánchez se entrevistará previsiblemente con el president de la Generalitat, Quim Torra, a las 18.00 horas en el Palacio de Pedralbes. Sobre el formato de ese encuentro, Moncloa y el Govern mantienen versiones contradictorias.

El Gobierno de Sánchez sostiene que los dos presidentes se reunirán a solas, como hizo el presidente con la andaluza Susana Díaz cuando el Consejo de Ministros se celebró en octubre en Sevilla. En el Ejecutivo se abren a que, en paralelo a ese encuentro, pueda haber otros contactos entre los vicepresidentes Carmen Calvo y Peré Aragonés y entre algún ministro y conseller más.

FORMATO 4+4

En cambio, el Govern afirma que el formato pactado con Moncloa consiste en un encuentro conjunto "cuatro para cuatro": los dos presidentes, tres miembros del gabinete de Sánchez y tres consellers del Govern, es decir, una "mini cumbre de gobiernos con contenido político" que arrancará con un primer saludo entre presidentes.

Este formato en particular lo rechaza el Gobierno porque no está previsto para sus reuniones con los ejecutivos regionales, sino para los contactos con otros países socios de España. "Lo que no va a haber es una reunión de dos gobiernos. Eso no procede porque nosotros somos también el Gobierno de Cataluña", precisaba Calvo.

Estos contactos pretenden servir, en palabras de Calvo, para que las dos administraciones trabajen juntos por "los problemas de Cataluña", pero también para hablar de los Presupuestos que el Gobierno de Sánchez tiene previsto remitir en enero al Congreso.

Un día después, Sánchez presidirá en la Llojta de Mar la reunión del Consejo de Ministros que, entre otras medidas, aprobará la mayor subida del Salario Mínimo Interprofesional de la democracia, hasta los 900 euros. El siguiente Consejo de Ministros que tendrá lugar fuera de Madrid será en marzo en Alicante.