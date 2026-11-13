Sánchez aún no tiene información de que Marruecos esté detrás de lo ocurrido en Ceuta y niega que se fuera de vacaciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una videollamada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que a día de hoy sigue sin tener información que certifique que Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes a Ceuta el 30 y 31 de julio, al tiempo que ha reivindicado que no se marchó de vacaciones sino que estuvo trabajando en otra "residencia oficial".

Así lo ha trasladado durante la entrevista realizada por el podcast 'The Wild Project', recogida por Europa Press, en la que ha insistido una vez más en que el Gobierno no tenía información de antemano de que se produciría una avalancha de esas características y ha defendido la labor tanto del CNI como de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

"Yo no tengo información para acusar a todo un gobierno de esto", ha defendido, al ser preguntado si sigue sin responsabilizar a Marruecos, subrayando que la frontera de Ceuta es "difícil de gestionar" y que en aquel momento se planteó un "dilema". "Nos liamos a tiros", ha dicho, subrayando que había muchos menores entre quienes intentaban entrar, muchos de ellos "chavales desarmados", " o tratamos de absorber a todos esos chavales para que posteriormente se puedan ir".

"Es evidente que el régimen marroquí, también viéndose superado y sobrepasado por esta realidad, lo que hizo fue facilitar en frontera el que se pudiera gestionar de esa manera esta crisis migratoria", ha añadido.

En este sentido, inquirido por la presencia de efectivos de las fuerzas de seguridad marroquíes del otro lado de la frontera entre los migrantes, presuntamente animándoles a dirigirse hacia Ceuta, Sánchez ha sostenido que "hay informaciones publicadas que efectivamente dicen que puede haber sido eso, pero también puede haber sido que estaban allí precisamente para que no se creara y se provocara una catástrofe y una tragedia".

En cuanto a la gestión por parte del Gobierno de esta crisis y la suya en particular, ha defendido que al día siguiente del inicio de la avalancha, él mismo dio "la cara" y viajó a la ciudad autónoma, antes de trasladarse a Lanzarote con su familia, y en los días siguientes siempre hubo la presencia de algún ministro.

"Yo no estaba de vacaciones, estaba trabajando", ha recalcado, admitiendo eso sí que estaba con su familia "en otra residencia oficial del Gobierno", en este caso La Mareta y no el Palacio de la Moncloa. "Estaba trabajando 'full time' en resolver la crisis de Ceuta", ha insistido.

Sánchez ha esgrimido que "un presidente del Gobierno está 24-7, 365 días al año y no tiene un código postal, da igual donde estés, estás trabajando todo el día" y también ha querido dejar claro que para el Gobierno los ceutíes tienen los mismos derechos y la misma protección que quienes "viven dentro de la M-30" en Madrid.