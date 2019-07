Sánchez comunica a Iglesias que si no logra ser investido en julio, habrá elecciones, según Podemos

Actualizado 09/07/2019 14:28:09 CET



Iglesias dice que el PSOE "tarde o temprano" rectificará

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha avisado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de que habrá nuevas elecciones si no logra ser investido el próximo 23 de julio, según han admitido fuentes del partido morado.

Durante casi dos horas en el Congreso, Sánchez e Iglesias han mantenido este martes su quinta entrevista desde las elecciones y a solo una semana de que arranque el próximo 22 de julio la sesión de investidura.

EL PSOE "NO QUIERE NEGOCIAR"

Desde el partido morado aseguran que la cita sólo ha servido para constatar que el candidato socialista "no quiere negociar", sino que intenta imponer unilateralmente un gobierno de partido único.

También recriminan a Sánchez que siga actuando como si gozara de una mayoría absoluta que no tiene y subrayan que su actitud no es sensata. De la misma manera, sostienen que no es coherente buscar por igual apoyo en la izquierda y en la derecha cuando lo que, a su juicio, necesita la ciudadanía es "certezas y garantías".

En este contexto, Iglesias ha pedido al presidente el Gobierno que flexibilice su posición y se avenga a negociar un acuerdo integral de coalición de izquierdas "sin líneas rojas" y que incluya un programa y unos equipos que la doten de estabilidad. Para Iglesias, "no es serio" ir a una investidura sin haber logrado apoyos y "amenazar" con una repetición electoral.

ESPERA QUE EL PSOE "FLEXIBILICE" SU POSICIÓN

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja, Iglesias ha reiterado que el planteamiento de Sánchez de que el Gobierno tiene que ser sólo del PSOE va "en la dirección contraria" a lo que votaron los españoles el pasado 28 de abril y se ha mostrado convencido de que "más tarde o más temprano" acabarán convenciendo a los socialistas de que "flexibilicen" su posición.

"Nosotros no hemos parado de flexibilizar nuestra posición y esperamos que el PSOE se mueva" y se abra a una negociación "integral" de gobierno porque "España necesita un gobierno de coalición de izquierdas", ha insistido el líder de la formación morada. "Creo que si no es más temprano será más tarde, rectificarán", ha apostillado.