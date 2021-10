Sánchez avisa al PP: No hay razón para mantener el bloqueo en el CGPJ tras el pacto para renovar los demás órganos

Recuerda a Casado que no tiene mayoría para cambiar el sistema de elección de los vocales, que ha funcionado durante 35 años

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este jueves al PP el "esfuerzo" que ha hecho para pactar la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos y ha subrayado que, tras ese pacto, no hay razón para no acordar también la sustitución de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que llevan más de mil días en funciones.

En una entrevista a La Sexta, recogida por Europa Press, Sánchez ha señalado que no tendría por qué agradecer al PP su decisión de desbloquear la renovación de los cuatro órganos citados puesto que siempre hay que cumplir la ley, pero ha querido hacerlo expresamente y valorar su "esfuerzo".

Pero, a renglón seguido, ha hecho hincapié en que no se debe hacer una "lectura ventajista de la legalidad" y ha pedido al PP que se avenga también a renovar el CGPJ porque "los jueces se lo merecen".

CONFÍA EN QUE ESTÉ MÁS CERCA

Sánchez ha dicho que quiere pensar que ahora esa renovación está más cerca y ha llamado al PP a hacerla realidad "en los próximos días".

Respecto a la petición del PP para que se cambie el sistema de elección de los vocales de manera que "los jueces elijan a los jueces", el presidente del Gobierno ha recordado que eso ya es así porque "los jueces" que optan a entrar en el CGPJ salen de unas ternas a propuesta de las asociaciones judiciales o de un determinado número de jueces que les avalan.

Sánchez ha remarcado que el sistema vigente ha funcionado durante 35 años con el PSOE o el PP en el Gobierno y ha insistido en que "más allá de eso" hay que "cumplir la Constitución del primero al último artículo" y que los de Pablo Casado no pueden pretender que la Carta Magna se aplique "conforme a ellos les viene bien o no".

En este contexto, ha subrayado que el PP ha intentando por dos veces en el Congreso tramitar una ley para cambiar el sistema de elección y que no ha logrado mayoría para ello. "En política hay que saber ganar y hay que saber perder. No tiene mayoría para lograrlo y debe propiciar el desbloqueo", ha defendido.

Además, Sánchez ha cargado contra Casado por no practicar una "oposición leal" con el país y generar "falsas alarmas con discursos que no sólo insultan a la inteligencia, sino que dañan la imagen y la reputación" de España. "Pero esta es la oposición que tenemos", se ha lamentado, incidiendo en que, a diferencia de lo que sostiene el líder del PP, España "no está en bancarrota".