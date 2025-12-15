Sánchez avisa de que seguirá la legislatura aunque tenga que aguantar "campañas personales, mentiras y fango"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido su intención de seguir gobernando y agotar la legislatura, apelando a la "responsabilidad" que tiene España "en el momento histórico en el que se encuentra" Europa, y lo hará incluso si tiene que "aguantar" lo que ha definido como "campañas de acoso personal", "mentiras" y "fango".

"Debemos proteger la democracia y el orden multilateral de los xenófobos, de los aislacionistas y de aquellos autócratas que quieren precisamente debilitar o derrocar ese sistema multilateral. Y si para hacerlo tenemos, bueno, pues que aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva fango, lo haremos", ha afirmado el jefe del Gobierno.

Así lo ha sostenido este lunes durante una rueda de prensa desde Moncloa para hacer balance de las medidas llevadas a cabo durante los últimos seis meses, donde ha defendido la "contundencia" y la "transparencia" con la que ha actuado el Ejecutivo contra los casos de corrupción.

Sánchez ha asegurado que "pese al ruido" que se vive desde que llegó a Moncloa en 2018, el Gobierno no olvida a quiénes sirve y quiénes son, además de recordar todo lo logrado "durante estos siete años" de mandato, y el "momento histórico" en el que se encuentra inmerso nuestro país y Europa.

"Sé cuál es mi responsabilidad, sabemos cuál es nuestra responsabilidad como Gobierno de coalición progresista y no vamos, no voy a eludirla", ha manifestado el líder socialista, que ha puesto como ejemplo la necesidad de avanzar en una "economía más justa", neutralizar la emergencia climática, o defender el Estado de bienestar.

Lo hará, ha explicado, porque "la razón no sólo está en el presente de nuestros conciudadanos, también está en el pasado y en el futuro de nuestro país", motivo por el que se siente cargado de "determinación, de convicción y también de energía" para seguir en "esta segunda parte de la legislatura".

NO ACEPTAN LECCIONES TRAS EL CASO SALAZAR

En otro orden de cosas, Sánchez ha rechazado lecciones del PP y Vox tras darse a conocer denuncias por acoso sexual contra el exasesor de Moncloa y exmilitante del PSOE Francisco Salazar, y ha defendido que "el acoso y la denuncia no tienen un carné", pero que "la contundencia" contra el abuso "sí tienen unas siglas", las del PSOE.

El jefe del Ejecutivo ha reivindicando que "siempre" han sido los progresistas, y en particular el PSOE, "quien ha abierto camino" en los derechos de las mujeres, como el derecho a la interrupción voluntaria del aborto o la ley contra la violencia de género.

Sánchez ha admitido que el Gobierno ha cometido "errores, como todos", pero que "todos los avances en materia de igualdad" entre hombres y mujeres "siempre se han logrado de la mano, en primer lugar, de las mujeres y bajo gobiernos progresistas".

"Digo todo esto porque, evidentemente, no vamos a aceptar lecciones de quienes votan en contra de esos avances, de quienes recurren esos avances ante el Tribunal Constitucional. Y, por tanto, cero elecciones de quienes cuestionan la violencia contra las mujeres o pactan con aquellos que cuestionan la violencia contra las mujeres", ha proseguido.