Sánchez carga contra quienes llaman "cáncer" a las bajas laborales: "Los derechos no se recortan, se defienden"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cuestionado a quienes llaman "cáncer" a las bajas laborales o proponen que los trabajadores enfermos "cobren menos" y ha instado a defender los derechos de los trabajadores.

"Quien llama "cáncer" a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está", ha escrito Sánchez en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno está "del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla", ya que "los derechos no se recortan, se defienden".

Sánchez responde así al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha afirmado este martes que el absentismo es un "cáncer que no podemos pagar" y ha cuestionado que un trabajador de baja cobre lo mismo que cuando está trabajando.

"Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga? Si, además, la Administración Pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, entonces pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene", ha advertido en un acto en el Círculo de Empresarios Vascos.

TORRES ACUSA AL PP DE "APLASTAR A LA CLASE TRABAJADORA"

También se ha hecho eco de las palabras de Feijóo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que en sus redes sociales ha afirmado que el PP quiere "volver a gobernar para volver a hacer lo que siempre hacen: aplastar a la clase trabajadora".

"Y encima lo hacen con viejas formas. Tildando de "cáncer" las bajas laborales", ha continuado Torres, para quien usar esa palabra para "significar algo que ellos consideran malo" es "tan insensible como sus políticas contra el Estado del bienestar". "Así es el PP. Así es Feijóo", ha concluido.

EL PSOE CARGA CONTRA "EL PROYECTO ULTRA DE FEIJÓO"

El Partido Socialista ha criticado la propuesta de Feijóo para "recortar el sueldo y las prestaciones" a los trabajadores de baja: "Ya no hay moderación. Es el proyecto ultra", ha asegurado después de sostener que "cada día" el líder del PP "deja entrever" su "verdadero proyecto para España".

"Ayer recuperó una propuesta propia de la ultraderecha con la llamada "ley del concebido no nacido", han recordado fuentes socialistas que han advertido del "método" del líder 'popular' porque "está dispuesto a pasar por encima del diálogo social y del Estatuto de los Trabajadores para imponer recortes a quienes más protección necesitan".

"Los socialistas no olvidamos la reforma laboral del Partido Popular de Rajoy", han remarcado sobre una medida que " supuso un intolerable recorte de los derechos de los trabajadores y una constante devaluación de sus condiciones laborales y salariales, agravando la situación económica de miles de familias y dificultando la salida de la crisis".

En este sentido, han asegurado que Feijóo propone "la misma receta", "menos derechos" y "más inseguridad" para los trabajadores. Propuestas que, para los socialistas, no son aisladas: "Es el mismo Feijóo que ha asumido la "prioridad nacional" de Vox (...) Ya no se distingue de Vox porque ha decidido ser Vox", han concluido.