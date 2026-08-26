Sánchez comparecerá finalmente el 3 de septiembre en el Congreso para informar de la crisis de Ceuta

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control en el Congreso - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Congreso ha decidido adelantar al 3 de septiembre la comparecencia que ha pedido el Gobierno para que el presidente, Pedro Sánchez, informe en sesión plenaria de la crisis de Ceuta, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

El Gobierno registró este martes la petición de comparecencia y ofreció a los grupos parlamentarios la fecha del 9 de septiembre, en el primer pleno previsto del nuevo curso político.

Pero en la Junta de Portavoces varios grupos parlamentarios, entre ellos algunos socios del Ejecutivo, avisaron de que esa fecha llegaba tarde. Además, ese día 9 ya hay programada una comparecencia de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en el Pleno de la Cámara.

Así, las cosas, se ha acordado que la comparecencia de Sánchez será finalmente el miércoles de la próxima semana, día 9 de septiembre, a las 9.00 horas.

La fecha se ha decidido horas antes de que la Diputación Permanente vote la petición del PP para que Sánchez compareciese de urgencia en la Cámara, en algún día de lo que resta de agosto, y algunos aliados parlamentarios del Gobierno barajaban apoyarla.