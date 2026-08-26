El Gobierno rebaja la cifra de menores migrantes filiados en Ceuta de 2.900 a 1.500 tras depurar registros informáticos

Migrantes esperan en una cola, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha rebajado la cifra de los menores migrantes filiados en Ceuta de 2.900 a 1.500 tras depurar los registros informáticos, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior.

En este sentido, han indicado que la Policía Nacional ha ajustado "a en torno a 1.500" el número de menores filiados en Ceuta tras depurar los registros informáticos, en los que determinados trámites realizados sobre un mismo menor aparecían reflejados como un nuevo expediente.

Asimismo, han afirmado que la cifra de 1.500 incluye a los menores en desamparo que ya estaban bajo la tutela de los servicios de protección a la infancia de la ciudad autónoma antes de la entrada masiva de extranjeros a la ciudad autónoma el 30 de julio.

En todo caso, las mismas fuentes han añadido que la cifra de 1.500 crecerá en los próximos días a medida que se vayan concluyendo los trámites en marcha con las nuevas identificaciones consolidadas.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aseguró este lunes, tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en Ceuta, que el Ejecutivo tenía identificados a 2.900 menores migrantes.

"Ahora mismo, si no estoy mal informado, el dato de menores que han sido filiados, es decir, que han sido identificados, en este caso, por las autoridades, estaría ligeramente por encima de los 2.900", apuntó.

El titular de Economía explicó que el trabajo que se está llevando a cabo busca "adelantar al máximo" la expedición de estos expedientes. Asimismo, remarcó que la actuación pública responde al interés primario del menor para dar una solución a una circunstancia que puede resultar "crítica".