Sánchez confirma al BNG que el aumento del gasto militar "probablemente" no pasará por el Congreso

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado al diputado del BNG, Néstor Rego, que "probablemente" el aumento del gasto en seguridad y defensa que planea la Unión Europea y el Ejecutivo no se votará en el Congreso.

"Le pregunté si esta cuestión iba a ir a debate en el Congreso y me dijo que probablemente no", ha resumido el propio Rego en una rueda de prensa desde Moncloa tras la reunión con el jefe del Ejecutivo, al ser preguntado en varias ocasiones sobre si finalmente Sánchez estaba dispuesto a abordar este asunto en el parlamento.

Precisamente, Rego ha aprovechado el encuentro con Sánchez para trasladarle el "rechazo frontal" de su partido a las intenciones del Ejecutivo y de la UE porque, a su juicio, solo "contribuirá a escalar, más aún, los diferentes conflictos existentes a día de hoy" y supondría una "grave amenaza para la ciudadanía".

EL BNG ABOGA POR LA COOPERACIÓN

Desde su formación "no pueden aceptar" que el Ejecutivo dé prioridad a "alimentar la guerra" y no a las políticas sociales como la sanidad, educación o la transición justa, que es, según ha dicho, la "mejor forma de garantizar la seguridad de la ciudadanía" y no "alimentando una industria armamentística que solo beneficia los grandes lobbies, sobre todo el norteamericano, y perpetúa los conflictos".

"Nosotros estamos convencidos de que cualquier recurso económico que se utilice para aumentar el gasto en defensa, de forma directa o indirecta, va a afectar las políticas sociales, el bienestar social", ha recalcado.

Por ello, ha reclamado a Sánchez que reconsidere su postura y que apueste por una política internacional en la que se "promueva la paz" y que este basada en la "cooperación y el respeto a la soberanía de los pueblos" porque el BNG "no va a ser cómplices de esta lógica de la guerra". "La UE está convirtiéndose en un actor belicista, siguiendo las directrices de la OTAN", ha lamentado.

Por último, el BNG ha dejado clara su oposición a la posibilidad de enviar tropas a Ucrania: "No nos parece que sea la mejor solución --ha afirmado--. Tendríamos que decidir en su momento en función del contexto, pero a priori, visto desde ahora, no nos parece que hablar de la presencia de tropas de países de la Unión Europea en Ucrania pueda ayudar, sino todo lo contrario".