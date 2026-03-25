Sánchez da por hecho que, si gobernase Feijóo, ya estaría apoyando la guerra de Irán por "servilismo"

1072774.1.260.149.20260325153224 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido de que si en este momento estuviera gobernando el PP de Alberto Núñez Feijóo junto a Vox, estarían apoyando la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán por "servilismo".

De su lado, el líder de la oposición ha reprochado que el Gobierno no presente los Presupuestos Generales del Estado, haya "fracasado" en su política de Vivienda y a pesar de una recaudación récord, el país "se cae a pedazos".

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles, después de casi seis horas de debate sobre la posición de España en la guerra de Oriente Próximo, Sánchez ha concluido que con Feijóo en La Moncloa, España estaría respaldando esta guerra que en un mes ha costado 100.000 millones de euros y los ciudadanos tendrían que pagar 24.000 millones de euros más, que se han ahorrado por el desarrollo de las energías renovables.

"Su servilismo y negacionismo sí que cuesta mucho al país", ha espetado Sánchez, después de que Feijóo le recriminara que desde que está en La Moncloa los españoles han pagado 179.000 euros más en impuestos y a cambio "no hay vivienda ni presupuestos".

El jefe del Ejecutivo considera que con un gobierno de Feijóo y Abascal, España dedicaría un 5% del PIB a Defensa y los españoles tendrían que dedicar 350.000 millones de euros en la próxima década a esta partida, mientras que él se negó a aceptar este acuerdo de la OTAN y dejó el gasto militar en el 2,1%--. "Y si ustedes estuvieran gobernando pues evidentemente estarían apoyando esta guerra, no nos engañen", ha lanzado.

EXIGE AL PP QUE VOTE A FAVOR DEL DECRETO ANTICRISIS

Después de un largo debate, en el que Sánchez ha defendido la posición "coherente" de su Gobierno y ha atacado a Feijóo calificándolo como un líder "endeble" y sin una posición clara sobre la guerra, el presidente ha exigido al líder de la oposición que su grupo parlamentario vote a favor de las medidas para paliar los efectos del conflicto.

Este jueves el Congreso votará la convalidación del real decreto ley aprobado la semana pasada por el Gobierno que contiene 80 medidas y que incluye, entre otras iniciativas, la bajada de impuestos de los combustibles y la energía para contener el repunte de precios y Sánchez ha pedido a Feijóo que aclare qué va a votar el PP. "¿Pero entonces va a votar que sí mañana?", ha insistido.

Feijóo ha reprochado a Sánchez y a la todavía vicepresidenta María Jesús Montero que exijan pagar el impuesto sobre la renta pero Hacienda no cumple sus compromisos "y ni siquiera presenta el presupuesto", después de que el Gobierno haya incumplido su promesa de presentarlos en el primer trimestre de 2026.

"CERO DIMISIONES" POR EL APAGÓN O ADAMUZ

Ante la inminente salida de la 'número dos' del Ejecutivo para concurrir a las elecciones andaluzas, ha recomendado a Sánchez que nombre como sustituto al ministro de Transportes Óscar Puente si la quiere "igualar en incompetencia", ha lanzado. "El estado de las infraestructuras está tan desfasado como los presupuestos", lamenta.

"Lo peor es que su gobierno recauda más que nunca y España se cae a pedazos sin que nadie asuma su responsabilidad", ha señalado a continuación, lamentando que no se haya producido ninguna dimisión en el Gobierno a pesar de las sucesivas crisis, como el apagón general de hace un año, el retraso en la apertura del AVE a Málaga, la huelga de médicos o el "fracaso de la legislación de Vivienda".

"Ni por Adamuz, que fallecieron 46 personas, ni por la pasarela de Santander, que han muerto seis jóvenes, cero dimisiones", ha recriminado Feijóo que finalmente ha pedido al Gobierno que convoque elecciones. "Dejen de jugar con nuestro dinero, dejen de mentir y dejen a los españoles ponerles democráticamente en su sitio, fuera de la Moncloa", ha zanjado.